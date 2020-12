Sony, disponibili aggiornamenti di sistema per PS4 e PS5

Playstation 4 e la neoarrivata Playstation 5 sono protagoniste di due differenti aggiornamenti di sistema. Sony, infatti, ha comunicato sul proprio sito l’arrivo in data odierna, 9 dicembre 2020, del firmware nella versione 20.02-02.30.00 per la nuova console next-gen e l’update in versione 8.03 per PS4.

L’update di Playstation 5

approfondimento

“Dal giorno 09/12/20 è disponibile un aggiornamento del software di sistema delle console PlayStation 5. Per un'esperienza PlayStation ottimale, aggiorna sempre la console PS5 all'ultima versione disponibile del software di sistema. Con l'aggiornamento, puoi utilizzare diverse funzioni aggiuntive e avere una maggiore sicurezza”. Questo il messaggio comunicato dal colosso giapponese che, come spiega anche il portale di settore “Everyeye”, non dovrebbe portare in dote nessuna modifica particolarmente significativa, ma semplicemente apportare alla console "un aggiornamento per migliorare la stabilità generale". Non si tratta dunque di un update che porterà nuove funzionalità specifiche a PS5, ma di un aggiornamento che consentirà di migliorare l'esperienza utente, incrementando la stabilità durante l'utilizzo di app e giochi. Nelle ipotesi degli esperti, è probabile che per un update più significativo e che introdurrà vere e proprie migliorie all’esperienza di gioco, si debba aspettare, probabilmente, l'inizio del 2021.

L’aggiornamento per Playstation 4

Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda Playstation 4, con Sony che ha confermato che, sempre in data odierna, è stato rilasciato “un aggiornamento al software di sistema” che porta la console della generazione precedente alla versione 8.03. La sostanziale novità che introduce questo update riguarderà la possibilità di disabilitare l’audio che concerne la chat di gioco, aggiunto in “suoni/dispositivi nel menu rapido”, come spiega Sony. Se verrà attivata questa impostazione, l'audio della chat di gioco verrà disabilitato. La propria voce, in questo modo, non verrà ascoltata e non sarà possibile sentire le voci degli altri giocatori. Si tratta, specificano gli sviluppatori, di un’impostazione che non si applica all'audio della chat di gruppo.