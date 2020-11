Call of Duty: Black Ops Cold War è realtà. Disponibile dal 13 novembre

È uscito il sequel definitivo di Black Ops, ambientato durante la Guerra Fredda. Il titolo segna l'epico ritorno di una delle saghe di videogiochi più amate

È uscito il 13 novembre Call of Duty: Black Ops Cold War. Questo capitolo si svolge durante la Guerra Fredda ed è il sequel diretto dell’iconico gioco Black Ops originale sviluppato da Treyarch. Sony ha già annunciato che è previsto il lancio per PlayStation 5 alla fine del 2020. La vecchia squadra si riunisce. Gli agenti della CIA Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson ritornano nel mondo delle operazioni in incognito, dell’adrenalina e delle cospirazioni globali in un anno, il 1981, che è l’apice del conflitto.



Ecco Call of Duty: Black Ops Cold War approfondimento E’ arrivato il giorno di PS5 Sono tre le modalità di gioco del nuovo Black Ops Cold War. Una modalità Multiplayer adrenalinica, una cooperativa Zombi e una Campagna per giocatore singolo, il tutto racchiuso in un'unica esperienza di intrattenimento tematicamente connessa. Con le funzionalità per il crossplay e per la progressione unificata, oltre a un nuovo sistema di progressione legato tra Multiplayer e Zombi, i giocatori possono competere con i loro amici guadagnando il prestigioso titolo di Prestige Master in ogni Stagione, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano.

Una sequenza da Call od Duty: Black Ops Cold War - Activision