Fortnite, tutte le novità dell'aggiornamento 14.40

Gli sviluppatori di Epic Games hanno lavorato su un nuovo aggiornamento che riguarda Fortnite, precisamente il 14.40. Le novità sostanziali e più interessanti riguardano certamente la Battaglia Reale, dove in perfetto stile Halloween , arriva la modalità Incubo 2020. Per ciò che concerne la modalità creativa sono state applicate correzioni di bug per le isole, il gioco, gli oggetti e le armi, i prefabbricati, le gallerie e i dispositivi, come si legge anche sul sito del celebre battle royale. Su Salva il Mondo, l’update conferma le novità relative ai personaggi Corvo e A.C. Trovasangue.

L'incubo 2020, la vendetta di Mida

“La vendetta è preziosa... come l'oro. Dal 21 ottobre al 3 novembre, approfitta del ritorno di Fortnite: l'incubo. Non lasciare che la morte ti trattenga dal tormentare i vivi in Fortnite: l'incubo 2020, La vendetta di Mida. Già che ci sei, perché non animare un po' la tua nuova non-vita? Vinci le sfide, partecipa a una festa, visita le isole spettrali o prova a costruire un vero cosplay”. Così da Epic Games introducono l’arrivo della nuova modalità, la cui principale curiosità è legata al fatto che, una volta eliminati durante le fasi di gioco, si potrà scendere di nuovo sul terreno di battaglia in qualità di ombra o spettro e ottenere, di conseguenza, la Vittoria Spettrale. “Mida Ombra e i suoi scagnozzi risvegliati hanno conquistato quella che un tempo era l'Agenzia. Durante Fortnite: l'incubo, seguirai le loro orme spettrali e tormenterai i tuoi avversari sull'isola”, spiegano gli sviluppatori del battle royale. In sostanza e come detto, dopo avere subito un'eliminazione nelle modalità giocatore singolo, a coppie o a squadre, sarà possibile tornare nuovamente in battaglia come ombra per puntare alla Vittoria Spettrale. “Unisciti ad altre ombre per sconfiggere i sopravvissuti utilizzando le tue abilità ultraterrene. Puoi provare per esempio a possedere un veicolo...”, è l’invito di Epic Games.

Tra Lanciarazzi a zucche e Balestra del Cacciatore di fiere

Per anticipare le atmosfere da “incubo” della nuova modalità, gli sviluppatori dicono che “dal regno delle ombre non provengono solo i redivivi”. Per uscire vincitori, bisognerà essere abili, mentre ci si muove per l'isola, a raccogliere il Lanciarazzi a zucche, affrontare i nemici con la Balestra del Cacciatore di fiere, cavalcare una scopa da strega e mettere alla prova una nuova invenzione di Mida. “Le ombre hanno anche avuto l'accortezza di portare delle caramelle. Completa nuove sfide durante Fortnite: l'incubo per sbloccare ricompense speciali, inclusa la copertura Ombra di Mida, il piccone Zucca spaccatutto, il dorso decorativo Bobo e molto altro ancora! Segui la moda di stagione o equipaggiati da brivido tutto l'anno”, si legge nell’annuncio.