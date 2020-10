Fortnite, Epic Games è al lavoro sulle skin di Halloween

Le skin legate alle festività non sono una novità per Fortnite. Nel corso degli anni i giocatori hanno avuto modo in più occasioni di sfoggiare costumi legati a San Valentino, Natale, Pasqua e varie altre ricorrenze. Non stupisce dunque scoprire che Epic Games sia già al lavoro sulle skin di Halloween 2020 che, come al solito, potranno essere acquistate in cambio di denaro reale o V-buck. Per ora di conferme ufficiali da parte del team di sviluppo non ne sono arrivate, ma l’affidabile HYPEX e altri leaker sono certi che qualcosa stia bollendo in pentola. Nel negozio presente all’interno del gioco stanno già tornando i costumi dello scorso anno e sembra proprio che verso la metà di ottobre verranno affiancati da quelli nuovi.