Fortnite, ufficialmente disponibile il costume di Wolverine

Gli sviluppatori di Fortnite hanno comunicato ufficialmente l’arrivo di una nuova skin all’interno del gioco, quella relativa al celebre supereroe Wolverine. “Abbiamo già visto l'Arma X in azione dietro le quinte e, con il Pass battaglia di Capitolo 2 - Stagione 4, potrai sbloccare (e scatenare) Wolverine. Dimostra che non sei uno qualunque con la nuova sfida che Wolverine ha in serbo per te!”, spiegano da Epic Games.

Tutto su Wolverine

approfondimento

Fortnite si aggiorna, su Pc arriva il supporto al Ray Tracing

La skin, mostrata anche all’interno di un mini-trailer pubblicato su YouTube e su Twitter, riguarderà solamente il primo step di una serie di eventi legati all’eroe Marvel. “Sbloccare il costume di Wolverine è soltanto l'inizio. Affronta le altre sfide Pass battaglia di Wolverine per mettere le mani su altre ricompense, come il dorso decorativo Trofeo di Wolverine e la copertura Feroce”, fanno sapere da Epic Games gli sviluppatori, in un articolo apparso sul sito ufficiale del celebre battle royale. In particolare, dopo aver completato le sfide legate a Wolverine, si potrà completare la sua richiesta speciale per sbloccare così l'emote Snikt. “Attivala per sostituire il tuo piccone con i suoi inconfondibili artigli di adamantio. Equipaggiali per passare liberamente fra artigli di adamantio e piccone, ogni volta che vuoi”, comunica Epic Games. Ma non è tutto, perché si potrà dare un tocco particolare all'atmosfera delle “scorribande” con Wolverine, sbloccando anche il suo stile alternativo Classico. “Indossa la tenuta gialla e blu o vesti la combinazione classica oro e marrone” è l’invito a tutti i fan di Fortnite. Proprio per sbloccare lo stile di Wolverine, occorrerà completare 10 sfide normali fra le settimane 5 e 6.

L’evento di Halloween

Intanto, su Fortnite, si sta per preparare la festa di Halloween, ormai praticamente alle porte ed è tutto pronto per il momento dell'evento più spaventoso dell'anno: #FortniteFright! “Questo mese vogliamo vedere le vostre creazioni più grandiose e paurose. Invia e condividi un hub, un gioco o un'opera artistica a tema Halloween per la tua chance di entrare nella lista dei ‘Most Haunted’ della modalità creativa”, hanno anticipato da Epic Games. L’evento creatori, che si svolge parallelamente al concorso “Castello della principessa” ma ne è separato e distinto, prevede la possibilità dell’invio delle candidature, solamente con “opere originali”. Tutti i contenuti di gioco devono essere inviati utilizzando il modulo ufficiale entro il 21 ottobre per essere presi in considerazione. “Usa la voce ‘Evento stagionale’ nella selezione del genere perché l'isola venga presa in considerazione, e ricordati di impostare una telecamera sulla mappa in modo che i giocatori possano avere un'anteprima prima di lanciarsi in partita”, è il suggerimento degli sviluppatori.