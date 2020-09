Fortnite, la guida per completare Fai un ballo robot Stark

Tra le sfide della settimana 5 della stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, una delle più particolari è di certo quella che invita il giocatore a far ballare uno dei robot Stark presenti nei punti di atterraggio dei Quinjet. Anche se si tratta di una missione abbastanza semplice da portare a termine, capire in cosa consiste non è esattamente immediato. In pratica, i giocatori devono raggiungere uno dei quattro punti d’atterraggio presenti sulla mappa, la cui posizione è casuale e cambia a ogni partita, individuare uno dei robot delle Stark Industries e colpirlo fino a farlo cadere. Una volta completato questo step si può passare al successivo, ovvero interagire con l’automa e hackerarlo per farlo combattere al proprio fianco. Dopodiché basta eseguire una qualsiasi emote per indurre il robot a imitarla e portare così a termine la sfida.