La PS5 potrebbe arrivare sul mercato poco dopo Xbox Series X

Le potenzialità della Playstation 5 sono già state svelate lo scorso giugno, quando in un evento in streaming Sony ha anticipato buona parte dei giochi che approderanno sulla nuova e attesa console next-gen che promette di rivoluzionare il mercato videoludico, concorrendo con la Xbox Series X. Ma se è molto probabile da quanto già trapelato, che la console di Microsoft possa arrivare sul mercato a novembre 2020, restano ancora parecchi dubbi su ciò che riguarda l’uscita di PS5 . Da un’analisi condotta nel Regno Unito da parte del portale “ Videogames Chronicle ” (VGC), sembrerebbe che anche il gioiello del colosso giapponese possa approdare sugli scaffali a novembre prossimo, con qualche giorno di ritardo rispetto alla concorrente.

Le incertezze legate al coronavirus

approfondimento

PS5: pubblicato il primo spot ufficiale della nuova console. VIDEO

Si tratta, al momento, di pure indiscrezioni anche perché Sony non si è ancora sbilanciata su una data precisa. A complicare la situazione, la pandemia di coronavirus che ha scombinato in buona parte anche i piani delle grandi industrie tecnologiche nel mondo, contribuendo all’incertezza che ancora regna sull’argomento. E’ certo, perché è stato ampiamente annunciato anche dal colosso giapponese, che PS5 arriverà a dilettare i fan dei videogiochi entro la fine del 2020: si tratta dell’unica, vera, certezza arrivata sin qui. La curiosità è ovviamente molta, nel tentare di capire quale sia la data precisa che vedrà lo sbarco ufficiale della nuova console di Sony. Secondo le fonti raccolte tra i rivenditori di settore del Regno Unito da VGC, metà novembre è esattamente il momento in cui è più probabile che PlayStation 5 approdi sugli scaffali. Una data indicativa, intorno alla quale si articolano le ipotesi degli esperti, parla di una finestra vicina o immediatamente successiva a venerdì 13 novembre e fino a venerdì 20, come potenziale data di uscita della console.

Le ipotesi sul lancio di Xbox Series X

Ma se sulla console di Sony l’incertezza è ancora alta, gli esperti concordano invece sul fatto che Xbox Series X verrà lanciata per prima. Microsoft avrebbe già pianificato il lancio nella primissima settimana di novembre, che nel caso di imprevisti potrebbe potenzialmente slittare alla seconda settimana del mese stesso, in modo da arrivare comunque a precedere Sony, sempre che queste indiscrezioni trovino conferme. Secondo VGC, fonti legate al mondo Xbox hanno indicato che Microsoft si aspetta che PS5 arrivi sul mercato proprio entro la settimana che inizia a partire dal 13 novembre.