Serious Sam: The First Encounter, gratis per Pc fino al 26 agosto

Oltre 1500 nuove offerte per acquistare videogiochi per personal computer che possono arrivare fino ad uno sconto massimo del 91%. Sono quelle che propone la piattaforma GOG.com, che ha deciso di proporre agli appassionati l’iniziativa denominata “ Harvest Sale ”. Tra le curiosità più rilevanti che riguarda la proposta, la possibilità di ottenere gratuitamente, fino al 26 agosto, Serious Sam: The First, adrenalinico shooter del 2001, che potrebbe essere giocato da chi non conosce la serie prima dell’arrivo di Serious Sam 4, previsto per il 24 settembre prossimo.

La trama di Serious Sam: The First Encounter

Serious Sam: The First Encounter, come si legge nella descrizione del titolo proprio su GOG.com, è un videogioco la cui trama si basa sula presenza di un essere malvagio, un'incarnazione degli ultimi antichi immortali chiamati “Notorious Mental”. Si tratta di un’entità che ha deciso di spazzare via la razza umana, giusto per divertimento, come ha fatto con tutte le altre civiltà nella storia galattica. Ma non ha fatto i conti con un'arma segreta lasciata dai Siriani, un'antica razza che ha combattuto contro Mental sulla Terra in tempi antichi. Questo dispositivo, chiamato “Timelock”, consentirà al veterano delle forze speciali Sam "Serious" Stone di ritornare ai tempi dell'antico Egitto e assassinare Mental, salvando l'umanità dall'estinzione. “In un mondo in cui il cyberpunk incontra la fantasia e i dispositivi hi-tech si mescolano alla magia nera e ai poteri psichici, Sam viaggia dal bellissimo mondo dell'antico Egitto attraverso molti pianeti diversi, affrontando orde di orribili servitori di Mental nel suo cammino verso lo scontro finale”, scrivono gli sviluppatori.

Altre offerte in corso

Tornando alle offerte proposte dalla piattaforma, valide fino al 31 agosto, ecco che tra i tanti videogiochi in sconto ci sono Batman - The Telltale Series (-50%), oppure ancora Sniper Ghost Warrior Contracts (-40%), mentre Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition (-75%), Overcooked! 2 Gourmet Edition (-40%) o Dying Light: The Following - Enhanced Edition (-70%) vanno ad ampliare il nutrito elenco di titoli. Infine, per celebrare il 25esimo anniversario di un classico horror, si può trovare anche Phantasmagoria (-35%).