Facebook, una nuova versione desktop più facile e veloce da usare

In fase di lancio in questi giorni, promette di essere molto simile a quella mobile, grazie ad un layout più intuitivo e semplificato rispetto al passato. Lo sfondo nero, poi, permetterà di non affaticare troppo la vista

L’F8 è un appuntamento annuale, organizzato da Facebook , in cui migliaia di sviluppatori, creatori e imprenditori provenienti da tutto il mondo si riuniscono per discutere sul futuro della tecnologia. L’edizione 2020, causa coronavirus, non ha potuto svolgersi ma Mark Zuckerberg e altri leader del colosso di Menlo Park avevano già annunciato alcune novità che riguardano le piattaforme del gruppo circa un anno fa, nel corso dell’edizione del 2019 . Una tra queste sta vedendo la luce proprio in questo periodo e si tratta di una nuova versione desktop, più fresca e intuitiva, proprio di Facebook .

Le principali novità

approfondimento

Social network, le novità e gli aggiornamenti previsti a maggio 2020

Progettata da zero utilizzando nuove tecnologie, questa nuova versione è in fase di lancio e, una volta completata, permetterà, ad esempio, di trovare molto più velocemente di prima quello che si cerca, grazie alla nuova navigazione semplificata. L’homepage si caricherà più velocemente e anche il passaggio da una pagina all’altra sarà più intuitiva e veloce. Novità in arrivo riguarderanno anche l’aspetto grafico di Facebook: la nuova versione promette un look più pulito, testi più grandi, font più visibili e un layout semplificato. Si potranno vedere foto e video a tutto schermo e commentare le “storie” più facilmente, così come più semplice sarà creare eventi, aprire pagine, creare gruppi e inserzioni. Quindi ecco lo sfondo nero, nuova modalità meno luminosa che permette di non affaticare troppo la vista, grazie ad un minore contrasto e ad una diminuita brillantezza, tutte modifiche che ridurranno al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità.

Un layout immersivo

“Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto. Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro. Le persone, però, le usano entrambe. Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com.”, è il comunicato del colosso guidato da Mark Zuckerberg. In sostanza, dunque, la nuova modalità desktop del social network sarà quanto più simile a quella fruibile da dispositivi mobili. Il nuovo layout, dicono da Menlo Park, sarà “immersivo” e grazie alla modalità a sfondo nero, è stata per esempio migliorata la fruizione dei video su Facebook Watch. Gli amministratori dei gruppi, ancora, avranno l’opportunità di vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo gruppo in fase di creazione, controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo. “Il nuovo Facebook.com è più semplice e facile da usare, con le funzionalità che già conosci e ami. Continueremo a fare del nostro meglio per migliorare l'esperienza. Vai al menu impostazioni e fai clic su ‘segnala un problema’ se vuoi fornirci un feedback”, fa sapere l’azienda.