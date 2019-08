Tournaments Challenger Series, annunciati i tornei competitivi per Ps4

Per chi ha sempre sognato di dimostrare le proprie abilità in fatto di videogiochi, ma non ha mai potuto partecipare alle varie competizioni internazionali che riguardano i titoli più in voga (come il recente Fortnite World Cup 2019), nasce un’opportunità particolare. E’ dedicata a tutti gli utenti che giocano con PlayStation 4 e si chiamerà ‘Tournaments Challenger Series’, una sorta di super tornei online in cui ci si potrà mettere alla prova, con la speranza di vincere uno dei numerosi premi messi in palio. L’annuncio è avvenuto sulle pagine ufficiali del blog di casa Sony.

Nuove sfide competitive direttamente dal divano di casa

“Con questo programma, PlayStation invita i giocatori di tutti i livelli a sfidarsi in maniera competitiva comodamente da casa, seduti sul divano” dichiara il colosso giapponese. Si inizierà il 6 agosto con i tornei dedicati a Mortal Kombat 11, per proseguire poi con quelli sul nuovo titolo di Ea, Fifa 20, e ancora con Battlefield V, Warface e tanti altri titoli in arrivo nel corso di quest’anno. Indipendentemente dal proprio livello di abilità, tutti sono invitati a partecipare per dimostrare di essere in grado di competere contro i propri amici e gli altri membri della community di PlayStation sparsi nel mondo, con diverse opportunità di vincere i premi messi in palio.

L’organizzazione dei tornei

I tornei avranno cadenza stagionale, dando la possibilità di tornare a competere ripetutamente nei giochi che più si preferiscono. In ogni stagione, l’utente può progredire attraverso diverse fasi per testare le proprie abilità e cercare di guadagnare i premi prestabiliti. E se non va bene una stagione, niente paura: si può ritentare per quella successiva. Ogni stagione dei tornei prevede tre fasi di competizione. Tutti inizieranno nella fase 1, per esempio per quanto riguarderà Mortal Kombat 11, si dovranno vincere almeno 3 partite su 4 per avanzare alla fase 2. In questa seconda fase si competerà in un livello di abilità superiore e si dovrà ripetere l’impresa per passare alla fase 3. In questa fase finale, ci si unirà ai migliori giocatori per competere per il titolo del campionato. Man mano che si avanza nelle fasi della competizione, il valore dei premi aumenterà, fino a riguardare anche premi in denaro. Da quanto emerge, nella maggior parte dei casi, per accedere ai tornei occorrerà essere abbonati al servizio di PlayStation Plus.