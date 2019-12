Calciomercato, i nomi e le trattative che scaldano la sessione invernale. FOTO

Sta per aprirsi la sessione invernale del calciomercato, con le squadre di Serie A che cercano rinforzi per i propri obiettivi in campionato e in Europa. Tra le più attive c'è sicuramente l'Inter, che vuole regalare ad Antonio Conte dei nuovi acquisti per continuare a sfidare la Juventus al vertice: il nome più caldo è quello di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, che i nerazzurri stanno trattando con insistenza