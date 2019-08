Mihajlovic in panchina per Bologna-Spal, Dall'Ara in piedi: "Combattiamo per lui". FOTO

Altra dimostrazione di affetto dei tifosi del Bologna per il loro allenatore Sinisa Mihajlovic, dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale Sant'Orsola dopo il primo ciclo di terapie per curare la leucemia. "Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia", è lo striscione apparso nella curva del Bologna che ha accolto l'ingresso di Mihajlovic in campo prima della partita dei rossoblu contro la Spal nella seconda giornata di campionato