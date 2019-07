Juventus, il ritorno di Gigi Buffon. FOTO

All'ingresso al JMedical, i saluti con i dipendenti bianconeri con cui ha lavorato tanti anni. "Sono tornato alla Juventus non per prendere qualcosa ma per dare qualcosa. Ho parlato con Szczesny che mi ha offerto il numero uno, Chiellini mi ha offerto la fascia di capitano ma non sono tornato per prendere qualcosa. Sono stati gentilissimi, ma ho rifiutato. Prenderò il numero 77 che avevo a Parma", ha aggiunto Buffon