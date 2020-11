6/16 ©Getty

L'inizio della stagione 2006 è difficile. Alla prima gara del Mondiale - a Jerez de la Frontera - Rossi cade nel primo giro, ritornato in sella chiude solo quattordicesimo. Seguono poi due ritiri in Cina e Francia. Nonostante l'avvio deludente, nel corso dell'anno il Dottore rimonta e riesce ad arrivare al Gran Premio di Valencia, l'ultimo della stagione, in prima posizione. Un'altra caduta in avvio, però, lo fa scivolare indietro in classifica. Ad Hayden basta un terzo posto per rompere l'egemonia di Rossi e aggiudicarsi il Mondiale