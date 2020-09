MotoGp, è ufficiale: Rossi correrà con Yamaha Petronas nel 2021

La dichiarazione del pilota

A renderlo noto è stata la stessa scuderia nel corso del weekend del Gp della Catalunya a Montmelò. Il pilota pesarese affiancherà l'altro pilota italiano Franco Morbidelli. Subito dopo l’annuncio è arrivata la dichiarazione del 41enne. "Ho pensato molto prima di prendere questa decisione perché la sfida sta diventando sempre più dura. Per essere al vertice in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una "vita da atleta", ma mi piace ancora e ho ancora voglia di guidare".

Una carriera lunga 30 anni

Rossi è tra i piloti più titolati del motociclismo mondiale, con nove titoli mondiali conquistati, cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005, ed è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500, e MotoGP. Dopo oltre 30 anni in pista, l’amore di Valentino per le due ruote non accenna a calare.