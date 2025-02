Calcio, Parma esonera Fabio Pecchia dopo la sconfitta con la Roma

Fatale, per il tecnico protagonista della promozione in A, la quarta sconfitta consecutiva. Il Parma ha raccolto due punti nelle ultime sette partite

Il Parma ha esonerato Fabio Pecchia. Fatale, al tecnico protagonista della promozione in A, la sconfitta casalinga contro la Roma, la quarta consecutiva. Il Parma ha raccolto due punti nelle ultime sette partite, con l'ultima vittoria che risale al 2024 e si trova terz'ultima in classifica

Pecchia al Parma

Arrivato nell'estate 2022, dopo l'eliminazione nelle semifinali play-off di serie B alla prima annata, Pecchia era riuscito a riportare il Parma in A conquistando la promozione diretta con tanto di vittoria del campionato. In questa stagione, dopo una buona partenza, i gialloblù hanno iniziato a perdere punti. In particolare, nelle ultime sei gare sono arrivati solo un pari e cinque sconfitte, con la squadra scivolata al terz'ultimo posto, anche se a una sola lunghezza dalla zona salvezza. Tra i possibili sostituti Igor Tudor, nella passata stagione sulla panchina della Lazio