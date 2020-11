MotoGP, Valentino Rossi attende il risultato del secondo tampone

Dopo l'esito negativo del tampone effettuato ieri, il pilota è volato a Valencia, dove ha effettuato un secondo test ravvicinato. Per sapere se potrà riprendere subito a gareggiare, dovrà attendere il risultato, previsto per il tardo pomeriggio di oggi

Valentino Rossi si trova a Valencia, dov'è volato ieri, e si è già sottoposto a un nuovo tampone Covid, il cui esito si conoscerà nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo che ieri è risultato negativo, infatti, occorre che l’esito venga confermato anche da un secondo esame ravvicinato perché possa riprendere a gareggiare.

Oggi la conferma del rientro in pista

Se tutto andrà per il verso giusto, domani il pilota sarà in sella alla sua Yamaha per le ultime libere del mattino e poi per le qualifiche del pomeriggio in vista del gran premio d'Europa di Motogp, che si corre domenica sul circuito di Valencia. Giorni fa la casa giapponese ha annunciato che nel caso di impossibilità del pilota italiano a gareggiare, in sella alla M1 ci sarà l'americano Garret Gerloff, che comunque oggi disputerà le libere 1 e 2.

Il virus contratto il 15 ottobre

Rossi aveva contratto il virus lo scorso 15 ottobre ed era stato costretto a saltare il doppio appuntamento di Aragon. Il pilota si era detto deluso, avendo fatto del proprio meglio per rispettare il protocollo. Rossi ha accusato febbre e debolezza, ma ha superato la malattia senza complicazioni.