Paola Egonu inizia con la pallavolo nella sua città natale. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1: resta legata a questa maglia per un totale di quattro annate. Nella stagione 2014-15 gioca in Serie A2 e in quella 2015-16 in Serie A1

