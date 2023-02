Paola Egonu a Sanremo: "Italia Paese razzista, ma sta migliorando"

"Sì, l'Italia è un Paese razzista. Ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. È un Paese razzista, che però sta migliorando". A dirlo è stata Paolo Egonu, nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo che vedrà la pallavolista co-conduttrice al fianco di Amadeus. "Non voglio sembrare polemica o fare la vittima, ma semplicemente dire come stanno le cose", ha aggiunto Egonu, rispondendo così alle domande dei giornalisti e alle polemiche che hanno preceduto il suo arrivo nella città dei fiori. "Emozionatissima", Egonu ha confermato che stasera parlerà anche di razzismo: "Mi racconterò, quindi sì".

"Ho scelto di andare in Turchia per crescere"

La pallavolista ha poi aperto le porte al suo ritorno in Nazionale dopo i segni di stanchezza e delusione dei mesi scorsi: "Sto metabolizzando, ma se ci dovesse essere la possibilità sì", ha spiegato Egonu. Quanto alla sua esperienza in Turchia, ha aggiunto: "Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di giocare in Turchia per crescere e poi tornare qui. Avevo detto che non avrei vissuto in Italia col governo Meloni? Non ricordo di averlo detto".