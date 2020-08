Il 25 agosto 1960 si tenne la cerimonia d'apertura, in un nuovo Stadio Olimpico vestito per l'occasione. Terminarono l'11 settembre e rimangono le uniche Olimpiadi estive organizzate in Italia. Qui Cassius Clay mosse i primi passi verso la leggenda e Abebe Bikila tagliò il traguardo della maratona scalzo. L'Italia si comportò bene: terza nel medagliere con 36 medaglie. I Giochi Olimpici di Roma 1960 furono i primi a essere trasmessi per buona parte in tv. LA FOTOGALLERY