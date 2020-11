12/22 ©Getty

Tra la delusione per le vicende giudiziarie e il tetto del mondo c'è di mezzo solo qualche settimana. Nel mondiale del 2006, il portiere bianconero è infatti tra i principali protagonisti della cavalcata azzurra. In Germania, Buffon blinda la porta azzurra, violata solo due volte in tutta la spedizione: da un autogol di Zaccardo e dal rigore di Zidane in finale. La parata proprio su Zidane in Italia-Francia è uno degli scatti simbolo del trionfo azzurro