Dopo il 4-2 di ieri del Frosinone contro il Sassuolo, il campionato prosegue oggi con altre tre partite: alle 15 è iniziata Venezia-Napoli, alle 18 c'è Bologna-Inter, alle 20.45 Roma-Genoa. Domenica in programma Udinese-Lecce alle 12.30, Fiorentina-Como alle 15, Milan-Atalanta alle 18, Juventus-Lazio alle 20.45. La settima giornata si chiude lunedì con Monza-Cagliari alle 18.30 e Parma-Torino alle 20.45
La settima giornata del campionato di Serie A, dopo il 4-2 di ieri del Frosinone contro il Sassuolo, prosegue oggi con altre tre partite: alle 15 è iniziata Venezia-Napoli (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 18 c’è Bologna-Inter, alle 20.45 in campo Roma-Genoa. Il turno prosegue domenica con Udinese-Lecce alle 12.30, Fiorentina-Como alle 15, Milan-Atalanta alle 18, Juventus-Lazio alle 20.45. Si chiude lunedì con Monza-Cagliari alle 18.30 e Parma-Torino alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Venezia-Napoli 0-0 (live)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri
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Le probabili formazioni di Bologna-Inter (alle 18)
BOLOGNA (3-4-2-1) Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino
INTER (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
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Le probabili formazioni di Roma-Genoa (alle 20.45)
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi
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©IPA/Fotogramma
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