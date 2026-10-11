Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, ora in campo Como-Roma 0-0. Il risultato IN DIRETTA

Sport
©IPA/Fotogramma

La 6^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match la squadra di Fabregas ospita i giallorossi di Gasperini. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia (ore 18.30) e Torino-Udinese (ore 20.45)

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo le vittorie di Genoa, Inter e Napoli, la 6^ giornata di Serie A prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match, iniziato alle 12.30, il Como ospita la Roma. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Como-Roma 0-0. LIVE

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. All.: Fabregas

 

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All.: Gasperini

Partite Serie A

Leggi anche

Serie A, Inter-Parma e Napoli-Frosinone 3-0. Vince il Genoa. VIDEO
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Sport

Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, la classifica dei più pagati

Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco di chi sono gli stipendi più alti tra i big del campionato appena iniziato

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Gp Indonesia a Mandalika, vince Bezzecchi davanti a Martinez e Martin

Sport

Il pilota romagnolo firma la 300esima vittoria italiana in top class. Alle sue spalle uno uno...

Serie A, Inter-Parma e Napoli-Frosinone 3-0. Vince il Genoa. VIDEO

Sport

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il campionato riparte con la sesta giornata. Tre i...

Partite Serie A

Paul Seixas trionfa al Giro di Lombardia: prima Monumento a 20 anni

Sport

Il francese della Decathlon, scattato con una potente progressione sul Civiglio, succede...

CR7 sospeso da nazionale, dal Portogallo procedimento disciplinare

Sport

L'asso portoghese  aveva preso la decisione di abbandonare il ritiro in seguito alle parole...

F1 Singapore, sprint e pole a Verstappen. Seguono le Ferrari

Sport

Hamilton e Leclerc si scambiano le posizioni tra sprint e qualifiche: il britannico è secondo...

Sport: I più letti