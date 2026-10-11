Serie A, ora in campo Como-Roma 0-0. Il risultato IN DIRETTA

La 6^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match la squadra di Fabregas ospita i giallorossi di Gasperini. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia (ore 18.30) e Torino-Udinese (ore 20.45)
Dopo le vittorie di Genoa, Inter e Napoli, la 6^ giornata di Serie A prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match, iniziato alle 12.30, il Como ospita la Roma. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Como-Roma 0-0. LIVE
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. All.: Fabregas
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All.: Gasperini
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