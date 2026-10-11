Serie A, ora in campo Como-Roma 0-0. Il risultato IN DIRETTA

La 6^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match la squadra di Fabregas ospita i giallorossi di Gasperini. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia (ore 18.30) e Torino-Udinese (ore 20.45)

Dopo le vittorie di Genoa, Inter e Napoli, la 6^ giornata di Serie A prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match, iniziato alle 12.30, il Como ospita la Roma. Alle 15 tocca a Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).