Dominio del pilota Redbull, che ha trionfato anche nella gara sprint. L'italiano sale a +102 ed è a un passo dal titolo. Sesta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton

Antonelli a un passo dal titolo

Un percorso netto, quello del weekend di Verstappen, che mette insieme sprint, pole position e gara e conquista la sua 73esima vittoria in Formula 1. Charles Leclerc, a ruota, porta la Ferrari sul secondo gradino del podio, davanti a un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che centra la terza posizione e incrementa ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di George Russell, partito dal fondo della griglia e "soltanto" nono all'arrivo. Ora l'emiliano è a +102 sul britannico e ad Austin, nel prossimi Gp, avrà il

primo match point per vincere il titolo iridato, che non vince un pilota italiano dal 1953.

Solo sesto Hamilton

L'altra Rossa di Lewis Hamilton, invece, paga una strategia errata e non va oltre il sesto posto, alle spalle delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quarto e quinto. A completare la top 10 di giornata sono Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull). La Formula 1 tornerà in pista ad Austin nel weekend del 25 ottobre per il Gran Premio degli Stati

Uniti.