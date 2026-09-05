Serie A, Fiorentina-Torino 1-2. Alle 18 in campo Inter-Napoli

Dopo l’anticipo del venerdì, con la vittoria del Como in casa del Genoa, la 3^ giornata del campionato prosegue oggi con 3 partite. Nel pomeriggio i granata vincono in rimonta nella trasferta al Franchi. A seguire i campioni d’Italia ospitano a San Siro i partenopei. Altro big match in serata con la Roma che sfida l’Atalanta all’Olimpico. Domani Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e Juventus-Milan. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio

La 3^ giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con 3 partite, dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell’anticipo del venerdì sera. Il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire, alle 18, i campioni d’Italia dell’Inter ospitano a San Siro il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata: alle 20.45 la Roma di Gasperini sfida l’Atalanta all’Olimpico (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si continua con altre 4 partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20.45 l’attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce (alle ore 18.30) e Udinese-Lazio (alle ore 20.45).