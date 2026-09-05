Serie A, Fiorentina-Torino 1-2. Alle 18 in campo Inter-Napoli

Dopo l’anticipo del venerdì, con la vittoria del Como in casa del Genoa, la 3^ giornata del campionato prosegue oggi con 3 partite. Nel pomeriggio i granata vincono in rimonta nella trasferta al Franchi. A seguire i campioni d’Italia ospitano a San Siro i partenopei. Altro big match in serata con la Roma che sfida l’Atalanta all’Olimpico. Domani Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e Juventus-Milan. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio
La 3^ giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con 3 partite, dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell’anticipo del venerdì sera. Il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire, alle 18, i campioni d’Italia dell’Inter ospitano a San Siro il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata: alle 20.45 la Roma di Gasperini sfida l’Atalanta all’Olimpico (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si continua con altre 4 partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20.45 l’attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce (alle ore 18.30) e Udinese-Lazio (alle ore 20.45).
Fiorentina-Torino, la cronaca della partita
Primo tempo senza reti ma molto intenso. Subito pericolosa la Fiorentina con Mastantuono e Njie, poi cresce il Torino che sfiora il vantaggio due volte con l’ex Mandragora. A inizio ripresa i padroni di casa passano avanti con Pellegrino che con un tiro di sinistro batte Perri. Al 74esimo i granata pareggiano, con un gran gol proprio di Rolando Mandragora, applaudito anche dai suoi ex tifosi. Il Torino la ribalta all’82esimo: cross di Belghali per Ché Adams che batte De Gea in acrobazia. La squadra di Abate conquista i primi 3 punti del suo campionato mentre la Viola rimane ancora a 0 punti in classifica.
Il tabellino di Fiorentina-Torino 1-2
Gol: st 3' Pellegrino, 29' Mandragora, 37' Adams
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24' pt Ndour), Fagioli, Brescianini (1' st Atta); Mastantuono (1' st Gnonto), Pellegrino (31' st Beto), Njie (34' st Goncalves). All.: Grosso
TORINO (3-5-2): Perri; Comert, Coco (40' pt Ismajli), Comuzzo (25' st Braganca); Fortini (11' st Patterson), Gineitis (25' st Simeone), Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani (11' st Belghali); Vlasic, Adams. All.: Abate
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