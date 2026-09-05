Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Fiorentina-Torino 1-2. Alle 18 in campo Inter-Napoli

Sport
©Ansa

Dopo l’anticipo del venerdì, con la vittoria del Como in casa del Genoa, la 3^ giornata del campionato prosegue oggi con 3 partite. Nel pomeriggio i granata vincono in rimonta nella trasferta al Franchi. A seguire i campioni d’Italia ospitano a San Siro i partenopei. Altro big match in serata con la Roma che sfida l’Atalanta all’Olimpico. Domani Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e Juventus-Milan. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La 3^ giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con 3 partite, dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell’anticipo del venerdì sera. Il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire, alle 18, i campioni d’Italia dell’Inter ospitano a San Siro il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata: alle 20.45 la Roma di Gasperini sfida l’Atalanta all’Olimpico (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si continua con altre 4 partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20.45 l’attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce (alle ore 18.30) e Udinese-Lazio (alle ore 20.45).

Fiorentina-Torino, la cronaca della partita

Primo tempo senza reti ma molto intenso. Subito pericolosa la Fiorentina con Mastantuono e Njie, poi cresce il Torino che sfiora il vantaggio due volte con l’ex Mandragora. A inizio ripresa i padroni di casa passano avanti con Pellegrino che con un tiro di sinistro batte Perri. Al 74esimo i granata pareggiano, con un gran gol proprio di Rolando Mandragora, applaudito anche dai suoi ex tifosi. Il Torino la ribalta all’82esimo: cross di Belghali per Ché Adams che batte De Gea in acrobazia. La squadra di Abate conquista i primi 3 punti del suo campionato mentre la Viola rimane ancora a 0 punti in classifica.

Il tabellino di Fiorentina-Torino 1-2

Gol: st 3' Pellegrino, 29' Mandragora, 37' Adams

 

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24' pt Ndour), Fagioli, Brescianini (1' st Atta); Mastantuono (1' st Gnonto), Pellegrino (31' st Beto), Njie (34' st Goncalves). All.: Grosso   

 

TORINO (3-5-2): Perri; Comert, Coco (40' pt Ismajli), Comuzzo (25' st Braganca); Fortini (11' st Patterson), Gineitis (25' st Simeone), Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani (11' st Belghali); Vlasic, Adams. All.: Abate   

Vedi anche

Serie A, 3ª giornata: nell'anticipo del venerdì Como-Genoa 1-4
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Sport

Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, la classifica dei più pagati

Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco di chi sono gli stipendi più alti tra i big del campionato appena iniziato

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Us Open, Cobolli e Darderi: programma e risultati degli azzurri oggi

Sport

A New York continua l'ultimo Slam della stagione. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi 5...

Us Open 2026, Jasmine Paolini eliminata: i risultati degli italiani

Sport

Sul cemento di Flushing Meadows, l'unica azzurra che era rimasta nel tabellone singolare...

Serie A, 3ª giornata: nell'anticipo del venerdì Como-Genoa 1-4

Sport

Il Grifone, passato in vantaggio con Osmajic, cede a Marassi sotto i colpi di Baturina, Diao e...

Giochi del Mediterraneo 2026, il medagliere completo degli azzurri

Sport

La ventesima edizione della manifestazione ha visto 26 Comitati Olimpici Nazionali partecipanti....

MotoGP, Marquez mostra la foto della spalla dopo 7 interventi

Sport

In uno scatto pubblicato sui social, il campione spagnolo si mostra mentre si allena in palestra....

Sport: I più letti