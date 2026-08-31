Serie A, ora Lecce-Roma: 0-3. Stasera Atalanta-Bologna. LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, in corso Lecce-Roma: 0-3. Stasera Atalanta-Bologna chiude seconda giornata. LIVE

Sport
©Ansa

Il secondo turno del campionato di calcio si completa oggi con le ultime due partite: alle 18.30 è iniziata la sfida tra Lecce e Roma, mentre alle 20.45 l’Atalanta ospita il Bologna. Entrambi i match sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le formazioni

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si chiude oggi la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Alle 18.30 è iniziata la sfida tra Lecce e Roma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), mentre alle 20.45 l’Atalanta ospita il Bologna: entrambe le partite sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il secondo turno si è aperto venerdì con la vittoria 2-0 del Milan contro il Venezia. Sabato Sassuolo-Torino è finita 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Juventus-Parma 2-0. Domenica si sono giocati altri tre match: vittoria 2-1 del Como a Napoli, 1-0 dell’Inter a Cagliari, 1-0 della Lazio a Roma contro il Genoa (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Il tabellino di Lecce-Roma 0-3 (live)

4' Malen, 23' Malen, 25' Soulé

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gaspar, Siebert, Thiago Gabriel; Veiga, Ngom, Gorter, Ndaba; Pierotti, Coulibaly; Geubbels. All. Di Francesco

 

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini

Vedi anche

Champions, il sorteggio: Inter e Roma col Real, Napoli col City

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna (live dalle 20.45)

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski,Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Moro, Ferguson; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Domenico Tedesco

Vedi anche

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO
FOTOGALLERY

1/11
Sport

Erling Haaland e il nuovo taglio di capelli corti: addio look vichingo

Il norvegese ha detto addio ai suoi iconici capelli lunghi da vichingo. Poco prima del debutto stagionale con il Manchester City in Premier League, l'attaccante norvegese ha svelato sui social un taglio cortissimo, condividendo le reazioni stupite di amici e colleghi in videochiamata. Zlatan Ibrahimovic lo ha punzecchiato chiedendogli se avesse perso una scommessa, Pep Guardiola ha invece commentato con una battuta: 'Sei fortunato ad avere i capelli. Io vorrei averne'

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, ora Lecce-Roma: 0-3. Stasera Atalanta-Bologna. LIVE

Sport

Il secondo turno del campionato di calcio si completa oggi con le ultime due partite: alle 18.30...

Partite Serie A

Europei pallavolo femminile 2026, Italia-Bulgaria 3-0

Sport

Dopo l'en plein nella fase a gironi, le Azzurre di Velasco si ripetono nella prima partita della...

Lionel Messi dà l'addio alla nazionale argentina

Gabriele Lippi

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO

Sport

La finestra di mercato dura dal 29 giugno all’1 settembre (alle ore 20) per colpi in entrata e in...

Brasile, indagato per droga e armi il calciatore David Correa

Sport

Lo riferiscono i media locali, secondo cui le autorità hanno eseguito tre mandati di...

Sport: I più letti