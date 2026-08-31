Serie A, ora Lecce-Roma: 0-3. Stasera Atalanta-Bologna. LIVE

Il secondo turno del campionato di calcio si completa oggi con le ultime due partite: alle 18.30 è iniziata la sfida tra Lecce e Roma, mentre alle 20.45 l’Atalanta ospita il Bologna. Entrambi i match sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le formazioni

Si chiude oggi la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Alle 18.30 è iniziata la sfida tra Lecce e Roma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), mentre alle 20.45 l’Atalanta ospita il Bologna: entrambe le partite sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il secondo turno si è aperto venerdì con la vittoria 2-0 del Milan contro il Venezia. Sabato Sassuolo-Torino è finita 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Juventus-Parma 2-0. Domenica si sono giocati altri tre match: vittoria 2-1 del Como a Napoli, 1-0 dell’Inter a Cagliari, 1-0 della Lazio a Roma contro il Genoa (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).