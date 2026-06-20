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Protti a Livorno

Igor Protti, allo stadio Picchi di Livorno l’ultimo saluto all’ex capitano amaranto. FOTO

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©Ansa

Il feretro dell’ex numero 10, morto ieri all’età di 58 anni, è entrato oggi pomeriggio nello stadio che l’ha visto protagonista in tante partite e, in particolare, tra il 1999 e il 2005, quando la squadra locale salì dalla C1 alla Serie A. Presenti oltre 10mila tifosi

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Igor Protti, l’ultimo saluto allo stadio di Livorno. FOTO

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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