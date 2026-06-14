Anche quest’anno sono arrivati in migliaia da tutto il mondo tra le montagne della provincia di Belluno per uno degli eventi più attesi nel panorama del trail running, appuntamento fisso della corsa estrema che da tredici edizioni porta atlete e atleti a competere su strade e sentieri patrimonio dell’Unesco ascolta articolo

La Val di Zoldo si conferma capitale globale del trailrunning grazie alla tre giorni della Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail, giunta quest’anno alla 13esima edizione e capace di portare da venerdì 12 a domenica 14 giugno nel cuore delle Dolomiti oltre 3.200 atleti da tutto il mondo. La manifestazione include diverse tipologie di corsa su strada e sentieri suddivise per distanza, che dal centro di Forno di Zoldo si snodano tra i territori patrimonio dell’Unesco.

Le gare e i vincitori della 103K Diverse dunque le distanze tra le quali atlete e atleti possono scegliere: 103K, 72K, 55K, 35K, 22K 11K, anche inclusiva con la possibilità di partecipare per gli atleti con disabilità e infine la Mini DXT per le famiglie e i più piccoli. La distanza regina, la 103 km rimane la più ambita e provante, con i suoi 6.400 metri di dislivello sia positivo che negativo. A vincere tra gli uomini Simone Corsini dopo 13 ore 45 minuti, 17 ore 43 minuti invece per l’ucraina Dariia Bodnar vincitrice al femminile. Approfondimento Running mania: dentro il mondo (e la moda) social della corsa

Una sfida estrema in Cina Per i primi tre classificati di questa distanza sia al maschile che al femminile si apre poi da quest’anno la prospettiva di una sfida ancora più estrema. Grazie all’accordo siglato tra Gruppo Matches che cura il marketing dell’evento proposto da Atletica Zoldo e altre realtà territoriali e il main sponsor Kailas Fuga, atlete e atleti delle prime tre posizioni saranno ospitati alla Kailas Fuga Gongga 100 Extreme Glacier, competizione di trail running estremo che si tiene in Cina, nella provincia del Sichuan e porta i partecipanti ai piedi proprio del Monte Gongga, vetta da 7.506 metri. Approfondimento Mustapha, dal carcere alla maratona: "Correre è la mia rinascita"

Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail, un evento internazionale La Dolomiti Extreme Trail si conferma evento che supera i confini nazionali: tra gli oltre 3.200 iscritti quest’anno oltre la metà è straniera, con provenienze da oltre 70 paesi, siglando così un nuovo record rispetto all’edizione precedente. Forte anche la componente femminile, con oltre 1.000 donne iscritte alla manifestazione. La 103 K, la 72 K, la 55 K, la 35 K e la 22 K poi sono gare qualificanti per l’UTMB Mont-Blanc e partecipano a ITRA National League oltre che al campionato Europe Trail Cup. Approfondimento Cina, corridori terminano la maratona della Grande Muraglia

Tre giorni di sport e socialità Il coinvolgimento di territorio ed istituzioni ma anche della comunità porta Forno di Zoldo a vivere una tre giorni a tutto sport, con il villaggio che accoglie atlete e atleti nel centro del paese, gli spazi di sponsor ed espositori, i punti ristoro e l’intrattenimento. Tra i vari stand anche quello dedicato al title sponsor Kailas Fuga, con la possibilità di conoscere da vicino i prodotti del brand cinese. A rendere possibile la DXT anche i 500 volontari supportati nella mobilità da una flotta di mezzi Ford. Approfondimento Alex Schwazer batte il record italiano nella maratona di marcia