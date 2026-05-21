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Mustapha, dal carcere alla maratona: "Correre è la mia rinascita"

Benedetta Macchini

Dal correre in un cortile di venti metri per cinque, a completare i 42,195 km della Maratona di Milano. La storia di Mustapha Mansouri è un esempio di coraggio: arrestato nel 2021 per spaccio, decide di portare la testa “dentro il carcere” e prendere in mano la sua vita. “Finire la maratona – racconta a Sky tg24 Insider – ha rappresentato la mia rinascita”

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