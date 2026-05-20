La Cina sta già riempiendo il vuoto lasciato dagli Stati Uniti?

Il progressivo disimpegno degli Usa dal ruolo di arbitro globale sta modificando gli equilibri internazionali. A riempirli è soprattutto Pechino, che punta a consolidarsi come potenza stabilizzatrice più che egemone. Le recenti visite di Trump e Putin mostrano un cambio di postura nei confronti di Xi Jinping. Entrambi si sono presentati in una posizione di debolezza politica o economica. La Cina, invece, rafforza la propria immagine di centro diplomatico del nuovo ordine multipolare