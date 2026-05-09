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Internazionali d’Italia, oggi 5 azzurri: stasera Sinner debutta contro Ofner, Paolini out

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Al Foro Italico di Roma impegnati oggi cinque tennisti italiani. Non prima delle 19, l’esordio del numero 1 del mondo Sinner: affronta al secondo turno l'austriaco Ofner. In campo anche Cobolli contro il francese Atmane, Bellucci contro l'argentino Etcheverry, Pellegrino contro il francese Fils. Nel tabellone femminile, Paolini battuta al terzo turno dalla belga Mertens. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

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Al Foro Italico di Roma proseguono gli Internazionali d’Italia. Oggi nel torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, impegnati cinque tennisti italiani (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Stasera, non prima delle 19, sul Centrale è previsto l’esordio del numero 1 del mondo Jannik Sinner: affronta al secondo turno l'austriaco Sebastian Ofner (numero 82). Sempre nel secondo turno del tabellone maschile, in campo anche Flavio Cobolli contro il francese Térence Atmane, Mattia Bellucci contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry, Andrea Pellegrino contro il francese Arthur Fils. Nel tabellone femminile, la campionessa in carica Jasmine Paolini esce al terzo turno: è stata battuta dalla belga Elise Mertens.

Jasmine Paolini eliminata al terzo turno

La corsa di Jasmine Paolini, campionessa in carica agli Internazionali d'Italia, si arresta al terzo turno: l’azzurra sul Centrale è stata battuta in tre set dalla belga Elise Mertens, in 2 ore e 41 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6. La tennista italiana ha vinto il primo set e poi ha avuto tre match point nel secondo set, annullati da Mertens. Dopo questa sconfitta, Paolini uscirà dalla top ten.

Jasmine Paolini

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Gli italiani in campo oggi a Roma

  • PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel): 6-4, 6-7, 3-6 
  • Etcheverry vs BELLUCCI (Ita): in corso
  • SINNER (Ita) vs Ofner (Aut): non prima delle 19
  • COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra): non prima delle 16
  • PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra): non prima delle 18

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa

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