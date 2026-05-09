Al Foro Italico di Roma proseguono gli Internazionali d’Italia. Oggi nel torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, impegnati cinque tennisti italiani ( IL RACCONTO SU SKY SPORT ). Stasera, non prima delle 19, sul Centrale è previsto l’esordio del numero 1 del mondo Jannik Sinner: affronta al secondo turno l'austriaco Sebastian Ofner (numero 82). Sempre nel secondo turno del tabellone maschile, in campo anche Flavio Cobolli contro il francese Térence Atmane, Mattia Bellucci contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry, Andrea Pellegrino contro il francese Arthur Fils. Nel tabellone femminile, la campionessa in carica Jasmine Paolini esce al terzo turno: è stata battuta dalla belga Elise Mertens.

Jasmine Paolini eliminata al terzo turno

La corsa di Jasmine Paolini, campionessa in carica agli Internazionali d'Italia, si arresta al terzo turno: l’azzurra sul Centrale è stata battuta in tre set dalla belga Elise Mertens, in 2 ore e 41 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6. La tennista italiana ha vinto il primo set e poi ha avuto tre match point nel secondo set, annullati da Mertens. Dopo questa sconfitta, Paolini uscirà dalla top ten.