Matteo Arnaldi è il primo degli italiani ad avanzare al terzo turno degli Internazionali d'Italia battendo Alex De Minaur, numero 8 del ranking e testa di serie numero 6 del torneo, in tre set in rimonta. L'azzurro, numero 106 del mondo, ha perso il primo set 6-4 ma ha vinto il secondo al tie break 7-6 (5). Nel terzo la battaglia con i colpi di scena: break Arnaldi al settimo game, subito recuperato dall'australiano, per poi siglare un nuovo break nel non game, andando a chiudere mantenendo la battuta per il 6-4 che elimina De Minaur dopo quasi tre ore di gioco e appena prima dell'arrivo della pioggia.

Djokovic: "Non la migliore preperazione per Parigi"

"Non voglio parlare dei miei problemi fisici, congratulazioni a Dino perché ha meritato la vittoria. Sono venuto qui per giocare qualche match, speravo di giocarne di più. Sono felice di aver lottato oggi, ringrazio il pubblico perché è stato incredibile anche oggi un’altra volta. È un qualcosa che non dò mai per scontato", ha detto il tennista serbo. "Non è la preparazione ideale per il Roland Garros, non ricordo una preparazione negli ultimi due anni in cui non ho avuto qualche problema prima di questi tornei. È frustrante, ma è una mia decisione continuare a giocare e performare. Spero di essere in buona forma a Parigi, vedremo cosa succederà".