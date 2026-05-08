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Internazionali di tennis Roma, impresa Arnaldi con De Minaur. Djokovic eliminato

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©Getty

Il tennista azzurro supera il numero 8 al mondo in rimonta. Il serbo, ex numero 1 Atp, al rientro dopo un lungo stop, cede in 3 set a Prizmic dopo aver vinto il primo

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Matteo Arnaldi è il primo degli italiani ad avanzare al terzo turno degli Internazionali d'Italia battendo Alex De Minaur, numero 8 del ranking e testa di serie numero 6 del torneo, in tre set in rimonta. L'azzurro, numero 106 del mondo, ha perso il primo set 6-4 ma ha vinto il secondo al tie break 7-6 (5). Nel terzo la battaglia con i colpi di scena: break Arnaldi al settimo game, subito recuperato dall'australiano, per poi siglare un nuovo break nel non game, andando a chiudere mantenendo la battuta per il 6-4 che elimina De Minaur dopo quasi tre ore di gioco e appena prima dell'arrivo della pioggia.  

Fuori Djokovic

Finiscono subito gli Iternazionali di Roma di Novak Djokovic. L'ex numero 1 del mondo è stato eliminato al primo turno dal croato Dino Prizmic, numero 79 Atp, in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 4-6 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita molto nervosa e caratterizzata da molti errori, in cui Djokovic ha pagato un evidente calo fisico nella partita che ha segnato il suo rientro in campo dopo un lungo stop iniziato dopo il torneo di Indian Wells.

Djokovic: "Non la migliore preperazione per Parigi"

"Non voglio parlare dei miei problemi fisici, congratulazioni a Dino perché ha meritato la vittoria. Sono venuto qui per giocare qualche match, speravo di giocarne di più. Sono felice di aver lottato oggi, ringrazio il pubblico perché è stato incredibile anche oggi un’altra volta. È un qualcosa che non dò mai per scontato", ha detto il tennista serbo. "Non è la preparazione ideale per il Roland Garros, non ricordo una preparazione negli ultimi due anni in cui non ho avuto qualche problema prima di questi tornei. È frustrante, ma è una mia decisione continuare a giocare e performare. Spero di essere in buona forma a Parigi, vedremo cosa succederà". 

 

 

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