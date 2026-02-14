Atp Doha, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sul cemento del Qatar, dal 16 al 21 febbraio, è in programma l’Atp 500 di Doha. Sorteggiato il tabellone: il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz debutta contro il francese Arthur Rinderknech, mentre il numero 2 Jannik Sinner sfida il ceco Tomas Machac. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Dal 16 al 21 febbraio, sul cemento in Qatar, è in programma l’Atp 500 di Doha. Oggi è stato sorteggiato il tabellone: il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz debutta contro il francese Arthur Rinderknech, mentre il numero 2 Jannik Sinner sfida il ceco Tomas Machac. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il torneo

Il torneo Atp 500 di Doha segna il ritorno in campo di Sinner dopo l'Australian Open (nel quale si è fermato in semifinale). Come detto, il tennista italiano esordirà contro il ceco Tomas Machac. Partecipa anche Carlos Alcaraz, che in base al sorteggio effettuato in mattinata in Qatar comincerà il suo cammino contro il francese Arthur Rinderknech. Vista l’assenza di Novak Djokovic, che ha rinunciato alla partecipazione al torneo, si prospetta ancora una volta un testa a testa in finale tra i due migliori al mondo. Nel loro cammino teorico, l'italiano potrebbe incontrare nei quarti di finale un altro ceco, Jakub Mensik, mentre Alcaraz dovrebbe vedersela con il russo Karen Khachanov.

Il calendario

Il torneo Atp 500 di Doha è in programma dal 16 al 21 febbraio. Lunedì 16 e martedì 17 è in programma il primo turno e i dettagli sulle gare saranno comunicati nelle prossime ore. Il 18 ci sono gli ottavi di finale, il 19 i quarti, il 20 le due semifinali e domenica 21 la finalissima.