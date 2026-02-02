Non è un record, era successo la prima volta il 9 gennaio 2023. Allora Matteo Berrettini era numero 14 del mondo, Jannik Sinner numero 16 e Lorenzo Musetti numero 19. I tre azzurri sarebbero rimasti in top 20 fino al 29 gennaio 2023. È successo di nuovo dal 14 luglio al 3 agosto 2025, grazie a Sinner, Musetti e Cobolli che in quelle quattro settimane è stato tra i primi 20 e ha raggiunto il best ranking di numero 17.