Tennis, ranking Atp: si amplia il divario tra Sinner e Alcaraz dopo gli Australian OpenSport
Introduzione
Il primo Australian Open vinto in carriera ha regalato a Carlos Alcaraz anche il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner. La sconfitta in semifinale non ha avuto solo un peso sportivo o emotivo per il tenista azzurro, ma ha anche un peso quantificabile e traducibile nel ranking mondiale. Il piano di Sinner di tornare al numero 1 del mondo in tempi brevi si è complicato di colpo
Quello che devi sapere
Tre italiani tra i primi 20 del mondo
Il murciano è più saldo che mai in vetta al ranking Atp con 13.650 punti. Sinner, vincitore nel 2024 e 2025, ma battuto quest'anno in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti. L'Italtennis può comunque sorridere per la presenza di tre azzurri in top 20: Sinner, Musetti al numero 5 e Cobolli che risale alla posizione numero 20.
I precedenti best ranking degli italiani
Non è un record, era successo la prima volta il 9 gennaio 2023. Allora Matteo Berrettini era numero 14 del mondo, Jannik Sinner numero 16 e Lorenzo Musetti numero 19. I tre azzurri sarebbero rimasti in top 20 fino al 29 gennaio 2023. È successo di nuovo dal 14 luglio al 3 agosto 2025, grazie a Sinner, Musetti e Cobolli che in quelle quattro settimane è stato tra i primi 20 e ha raggiunto il best ranking di numero 17.
La crescita di Darderi per un nuovo primato
Non si ferma la crescita di Luciano Darderi, che all'Australian Open ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam e sale alla posizione numero 23. L'Italia potrebbe dunque festeggiare la compresenza di quattro giocatori tra i primi 20, e sarebbe una prima volta senza precedenti.
La scalata di Maestrelli dopo la prima qualificazione a uno Slam
Per l'Italia anche il nuovo best ranking di Francesco Maestrelli, che si è qualificato per la prima volta in uno Slam e ha raggiunto il secondo turno, perdendo senza sfigurare contro il futuro finalista Novak Djokovic. Un risultato che gli consente un balzo di 24 posizioni in classifica, fino alla numero 117.
Quando Sinner potrebbe puntare al numero 1
Sinner fino a Roma non avrà punti da difendere, mentre Alcaraz sarà chiamato a fare i conti con ben 2.340 punti, dovuti soprattutto ai successi al Masters 1000 di Montecarlo e nel 500 di Rotterdam, alla finale nel 500 di Barcellona e alla semi ad Indian Wells. Lo spagnolo però avrà anche degli slot dove potrà guadagnare tantissimo, come a Miami e Madrid, entrambi tornei 1000, dove nel 2025 non ha raccolto nulla (fuori al primo turno in Florida e forfait nella capitale spagnola). Sinner quindi dovrà essere bravo a capitalizzare al massimo le sue uscite, sperando in qualche passo falso del rivale. Molto difficile ma non impossibile il sorpasso entro Roma. Più plausibile invece pensare a un cambio al vertice dopo gli Internazionali d’Italia o al termine del Roland Garros (in entrambi i tornei Alcaraz arriva da campione in carica e l’azzurro da finalista).
La nnuova classifica Atp
- Carlos Alcaraz – 13.150
- Jannik Sinner – 10.300
- Novak Djokovic – 6.080
- Alexander Zverev – 5.855
- Lorenzo Musetti – 4.340
- Taylor Fritz – 3.940
- Alex De Minaur – 3.850
- Felix Auger-Aliassime – 3.800
- Ben Shelton – 3.600
- Alexander Bublik – 3.255