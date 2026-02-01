Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australian Open, in corso la finale Alcaraz-Djokovic. Il risultato IN DIRETTA

Sport
©Ansa

Il serbo è a caccia del 25esimo titolo Slam, mentre il numero 1 del mondo gioca per il Career Grand Slam e per diventare il più giovane di sempre a riuscirci

ascolta articolo

A Melbourne è il giorno del verdetto. Dalle 9.30 alla Rod Laver Arena Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano in un’attesissima finale dell’Australian Open (IL RACCONTO LIVE SU SKY SPORT), dopo aver eliminato in due semifinali spettacolari Alexander Zverev e Jannik Sinner.

La sfida

Novak Djokovic è a caccia del 25esimo titolo Slam, quello che lo porterebbe da solo in cima alla storia del tennis, superando Margaret Court. Alcaraz, a soli 23 anni, gioca per il Career Grand Slam e per diventare il più giovane di sempre a riuscirci. I precedenti dicono 5-4 per Djokovic, con un confronto pesante proprio qui a Melbourne, nei quarti dello scorso anno, vinto dal serbo. Il favorito è comunque lo spagnolo: più fresco, più continuo nel corso del torneo, ma meglio non sottovalutare un campione che a 38 anni continua a piegare il tempo, il dolore e la logica. Djokovic ha la consapevolezza di chi sa esattamente cosa serve quando tutto pesa di più e con la serenità di chi non ha più nulla da dimostrare, se non a sé stesso.

Leggi anche

Australian Open, Sinner eliminato in semifinale da Djokovic
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/51
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Australian Open, alle 9.30 la finale Alcaraz-Djokovic

Sport

Il serbo è a caccia del 25esimo titolo Slam, mentre il numero 1 del mondo gioca per il Career...

Alzaraz Djokovic Australian Open

Serie A: Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0

Sport

I campioni d’Italia trovano il riscatto contro la Viola, dopo l’eliminazione dalla Champions...

Serie A

Australian Open, Rybakina nuova regina: Sabalenka sconfitta in tre set

Sport

La tennista kazaka conquista il primo Slam stagionale, il secondo in carriera, superando la...

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

51 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Australian Open, Sinner eliminato in semifinale da Djokovic

Sport

L'azzurro alla Rod Laver Arena ha ceduto contro il campione serbo dopo 5 set con il punteggio di...

Sport: I più letti