Il serbo è a caccia del 25esimo titolo Slam, mentre il numero 1 del mondo gioca per il Career Grand Slam e per diventare il più giovane di sempre a riuscirci
A Melbourne è il giorno del verdetto. Dalle 9.30 alla Rod Laver Arena Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano in un’attesissima finale dell’Australian Open (IL RACCONTO LIVE SU SKY SPORT), dopo aver eliminato in due semifinali spettacolari Alexander Zverev e Jannik Sinner.
La sfida
Novak Djokovic è a caccia del 25esimo titolo Slam, quello che lo porterebbe da solo in cima alla storia del tennis, superando Margaret Court. Alcaraz, a soli 23 anni, gioca per il Career Grand Slam e per diventare il più giovane di sempre a riuscirci. I precedenti dicono 5-4 per Djokovic, con un confronto pesante proprio qui a Melbourne, nei quarti dello scorso anno, vinto dal serbo. Il favorito è comunque lo spagnolo: più fresco, più continuo nel corso del torneo, ma meglio non sottovalutare un campione che a 38 anni continua a piegare il tempo, il dolore e la logica. Djokovic ha la consapevolezza di chi sa esattamente cosa serve quando tutto pesa di più e con la serenità di chi non ha più nulla da dimostrare, se non a sé stesso.
