Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci

Specialista in slalom gigante e Super-G, oggi è 50esimo e 75esimo nel ranking mondiale nelle due discipline. Punta a entrare tra i primi 15 alle sue prime Olimpiadi invernali. Figlio della modella argentina divenuta famosa in Italia per la partecipazione a Sanremo, la famiglia è parte integrante del suo percorso sportivo. E ora punta a lasciare il segno nello sci alpino del suo Paese ascolta articolo

Ai Giochi invernai di Milano Cortina si è presentato con l’ambizione di entrare tra i primi 15 alle sue prime Olimpiadi e provare a scrivere una pagina nuova per uno sport in cui l’Argentina non è mai salita sul podio. Tiziano Gravier, uno dei quattro figli di Valeria Mazza e dell’imprenditore argentino Alejandro Gravier, è oggi uno dei volti giovani dello sci alpino, specialista in slalom gigante e Super-G, già inserito stabilmente nel circuito maggiore nonostante appena due stagioni di esperienza ad alto livello. Argentino, classe 2002, compirà 24 anni a marzo, Gravier occupa attualmente la 50esima posizione nel ranking mondiale in slalom gigante e la 75esima in Super-G" (SEGUI I GIOCHI DI MILANO CORTINA IN DIRETTA).

Tiziano Gavier in gara - ©Ansa

Dagli esordi ai primi successi Per Gravier lo sci non nasce come vocazione precoce, ma come esperienza familiare. "I miei genitori hanno imparato tardi, ma se ne sono innamorati. Così ci hanno portato con loro fin da piccoli", ha raccontato a La Nación. Il primo modello a cui si è ispirato non è stato un campione affermato, ma il fratello maggiore Balthazar, oggi imprenditore. "Lo seguivo ovunque. Quando fu invitato a una gara, io avevo cinque anni e lui otto. È stato lui a farmi entrare in questo mondo", ha spiegato Tiziano, soprannominato in famiglia Tilus. La svolta per lui è arrivata ai Giochi Olimpici Giovanili del 2020 a Losanna: settimo posto nel Super-G e la convinzione di poter competere ad alto livello. Da quel momento la decisione è definitiva: dedicarsi allo sci alpino con ambizioni internazionali. Leggi anche Brutto incidente in snowboard, Cam Bolton si frattura il collo

Tiziano Gravier con la madre Valeria Mazza - ©Getty

Il percorso universitario è l'infortunio alla mandibola Accanto all’attività sportiva, Gravier porta avanti anche il percorso accademico. Frequenta Digital Business all’Università di San Andrés grazie a un programma pensato per atleti professionisti. "Mi mancano sette esami alla laurea", ha rivelato, riconoscendo la complessità di conciliare studio, allenamenti e gare. Il sostegno familiare è parte integrante del progetto sportivo. "Con mio padre parlo di sport e logistica, con mia madre di come sto. Ognuno ha il suo ruolo". Alejandro Gravier è coinvolto anche nella gestione del team e il figlio sottolinea come "Imparare a prendere decisioni difficili fa parte della crescita". Nel 2022 un’aggressione fuori da una discoteca a Rosario ha rischiato di interrompere la sua carriera: frattura della mandibola, intervento chirurgico, ricovero e stop forzato."È stata dura, ma mi ha insegnato a essere più attento", ha raccontato. Leggi anche Olimpiadi 2026, Laegreid dopo il bronzo: ho tradito la mia fidanzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Mazza (@valeriamazzaok) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie