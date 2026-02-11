Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci

Specialista in slalom gigante e Super-G, oggi è 50esimo e 75esimo nel ranking mondiale nelle due discipline. Punta a entrare tra i primi 15 alle sue prime Olimpiadi invernali. Figlio della modella argentina divenuta famosa in Italia per la partecipazione a Sanremo, la famiglia è parte integrante del suo percorso sportivo. E ora punta a lasciare il segno nello sci alpino del suo Paese
Ai Giochi invernai di Milano Cortina si è presentato con l’ambizione di entrare tra i primi 15 alle sue prime Olimpiadi e provare a scrivere una pagina nuova per uno sport in cui l’Argentina non è mai salita sul podio. Tiziano Gravier, uno dei quattro figli di Valeria Mazza e dell’imprenditore argentino Alejandro Gravier, è oggi uno dei volti giovani dello sci alpino, specialista in slalom gigante e Super-G, già inserito stabilmente nel circuito maggiore nonostante appena due stagioni di esperienza ad alto livello. Argentino, classe 2002, compirà 24 anni a marzo, Gravier occupa attualmente la 50esima posizione nel ranking mondiale in slalom gigante e la 75esima in Super-G" (SEGUI I GIOCHI DI MILANO CORTINA IN DIRETTA).
Dagli esordi ai primi successi
Per Gravier lo sci non nasce come vocazione precoce, ma come esperienza familiare. "I miei genitori hanno imparato tardi, ma se ne sono innamorati. Così ci hanno portato con loro fin da piccoli", ha raccontato a La Nación. Il primo modello a cui si è ispirato non è stato un campione affermato, ma il fratello maggiore Balthazar, oggi imprenditore. "Lo seguivo ovunque. Quando fu invitato a una gara, io avevo cinque anni e lui otto. È stato lui a farmi entrare in questo mondo", ha spiegato Tiziano, soprannominato in famiglia Tilus. La svolta per lui è arrivata ai Giochi Olimpici Giovanili del 2020 a Losanna: settimo posto nel Super-G e la convinzione di poter competere ad alto livello. Da quel momento la decisione è definitiva: dedicarsi allo sci alpino con ambizioni internazionali.
Il percorso universitario è l'infortunio alla mandibola
Accanto all’attività sportiva, Gravier porta avanti anche il percorso accademico. Frequenta Digital Business all’Università di San Andrés grazie a un programma pensato per atleti professionisti. "Mi mancano sette esami alla laurea", ha rivelato, riconoscendo la complessità di conciliare studio, allenamenti e gare. Il sostegno familiare è parte integrante del progetto sportivo. "Con mio padre parlo di sport e logistica, con mia madre di come sto. Ognuno ha il suo ruolo". Alejandro Gravier è coinvolto anche nella gestione del team e il figlio sottolinea come "Imparare a prendere decisioni difficili fa parte della crescita". Nel 2022 un’aggressione fuori da una discoteca a Rosario ha rischiato di interrompere la sua carriera: frattura della mandibola, intervento chirurgico, ricovero e stop forzato."È stata dura, ma mi ha insegnato a essere più attento", ha raccontato.
Il legame con la madre Valeria Mazza
In occasione dei Giochi di Milano Cortina, la madre è tornata in Italia - dove era diventata popolare anche per la partecipazione a Sanremo 1996 - per seguirlo da vicino. Sui social ha condiviso le immagini della cerimonia inaugurale, accompagnandole con un messaggio carico di emozione: "Un momento unico e indimenticabile: vivere la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e vedere Tiziano sfilare con i colori della nostra bandiera. Godermelo con la mia famiglia e vederlo così emozionato, mentre realizzava il suo sogno. Avanti così, Tizi! Forza Argentina!".
