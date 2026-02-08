Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale

I New England Patriots fronteggiano i Seattle Seahawks, la stessa franchigia che hanno battuto nel 2015. Si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio: si parte alle 00:30 ora italiana. Lo show di apertura vede l'esibizione dei Green Day, all'intervallo c'è il portoricano Bad Bunny. A cantare l'inno nazionale statunitense è Charlie Puth

I New England tornano al Super Bowl sette anni dopo l'ultima finale e fronteggiano Seattle, la stessa franchigia che hanno battuto nel 2015. I Patriots non hanno più partecipato a una finale da quando nel 2019 la loro ex star Tom Brady - considerato uno dei più grandi quarterback della storia - li ha lasciati. New England ha vinto sei Super Bowl con Brady tra il 2001 e il 2018, poi più nulla. I Patriots sono inoltre arrivati al Super Bowl facendo storia, dato che avevano registrato 13 sconfitte nella stagione precedente: nessuna squadra finora ha mai rimontato così rapidamente. E non solo: l'ex squadra di Tom Brady è arrivata alla finale per 11 volte, un record di partecipazioni condiviso con i Pittsburgh Steelers. Ha invece vinto il titolo in sei occasioni. In caso di vittoria contro i Seahawks, i Pats diventeranno la squadra con il maggior numero di vittorie: sette in totale.

Il costo dei biglietti per la 60esima edizione del Super Bowl è lievitato rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce Usa Today, il ticket della fascia più economica è aumentato di circa mille dollari. Il prezzo minimo da pagare per assistere alla finale è di 6.652 dollari, 1.072 dollari in più rispetto all'edizione del 2025. Cifre proibitive per i biglietti Vip, che arrivano a costare 90mila dollari.

Le polemiche per la presenza di Bad Bunny

La presenza di Bad Bunny al Super Bowl ha scatenato accese polemiche. Quando a settembre era stato annunciato che l'Halftime sarebbe stato affidato all'artista portoricano, che canta principalmente in spagnolo, gli ambienti dei media di destra avevano espresso irritazione, con il presidente americano Donald Trump che aveva bocciato la scelta. Il "re della Latin trap" - che è il primo artista di lingua spagnola a esibirsi sul palco del Super Bowl - ha attaccato l'Ice e la stretta dell'amministrazione Trump sull'immigrazione durante il suo discorso ai Grammy 2026, dove ha vinto il premio per l'Album dell'anno.

L'alternativa offerta da Turning Point Usa

La scelta della Nfl (la Lega di football americano) di affidare l'Halftime a Bad Bunny ha provocato proteste nel mondo Maga: l'organizzazione Turning Point Usa, che faceva capo all'attivista Charlie Kirk morto assassinato, offre infatti un'alternativa all'esibizione del rapper con un concerto di Kid Rock da seguire in streaming. Secondo i media americani, anche i giocatori della Nfl sarebbero divisi sull'invito a Bad Bunny. In un sondaggio del New York Times, il 56,6% si è espresso a favore del portoricano, mentre il 41,4% è contrario alla sua partecipazione. E non per motivi politici, quanto di familiarità con la sua musica.