Super Bowl 2026, i Green Day si esibiranno nella cerimonia di apertura

L'annuncio era atteso da giorni. E finalmente è arrivato: i Green Day saranno i protagonisti della cerimonia di apertura del Super Bowl 60, in programma l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per la storica band punk rock si tratterà di momento speciale considerato che lo show si svolgerà nella Bay Area, la loro terra d’origine. La band capitanata da Billie Joe Armstrong (gli altri due membri sono Mike Dirnt e Tré Cool ) proporrà un medley dei brani più iconici della propria carriera, ritmando la sfilata sul campo di alcuni dei più importanti MVP della storia del Super Bowl. Lo stesso Billie Joe Armstrong ha detto quanto sia eccezionale aprire uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo "nel proprio cortile di casa". La stessa NFL ha a sua volta sottolineato il valore dell’abbinamento tra una band simbolo del territorio e le leggende del football americano in occasione dei 60 anni del Super Bowl. Invece lo spettacolo di metà gara sarà affidato alla star portoricana Bad Bunny , mentre Charlie Puth canterà l’inno nazionale degli Stati Uniti e Brandi Carlile si esibirà in America The Beautiful.

I GREEN DAY HANNO RIDATO UN'ANIMA AL PUNK ROCK

Formatisi nel 1986 a Berkeley, in California, i Green Day sono una delle band più apprezzate di tutti i tempi, con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 10 miliardi di streaming audio/video cumulativi. I cinque volte premiati con Grammy Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nascono nel 1977 ma l'album che dà una svolta alla carriera arriva nel 1994 (è il terzo nella loro discografia) e si intitola Dookie: ha venduto oltre 10 milioni di copie e ha raggiunto lo status di diamante di platino 10 volte; oltre ai numeri, ha il merito di avere riportato nel mainstream il genere punk rock. Un altro momento epocale è nel 2004 quando i Green Day hanno pubblicato l'opera rock American Idiot che ha venduto più di 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti e portandosi a casa il Grammy Award per il miglior album rock. Nel 2010 un adattamento teatrale di American Idiot ha debuttato a Broadway. Pubblicato nel 2020, il tredicesimo album in studio dei Green Day, Father Of All..., ha debuttato al primo posto della classifica di vendita degli album di Billboard e al primo posto sia nel Regno Unito che in Australia. Il 19 gennaio 2024 arriva l'attesissimo 14mo album in studio, Saviors, che include il singolo The American Dream Is Killing Me: l'album ha debuttato al primo posto in sette diverse classifiche di Billboard e ha raggiunto il quinto primo posto nel Regno Unito. Al disco è seguito il tour globale negli stadi, The Saviors Tour, dove hanno suonato Dookie e American Idiot nella loro interezza, insieme ad altri pezzi e ai preferiti dei fan.