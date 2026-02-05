Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

Oltre ad Antonio Rossi, tra i tedofori annunciati ci sono campioni dello sport e non solo: le ex campionesse di tennis Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, l’astronauta Luca Parmitano e l’influencer Gianluca Torre. Sono stati annunciati anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che sarà tedoforo in zona Sant’Ambrogio e l’ex campionessa olimpica e nuotatrice Federica Pellegrini, attesa in via Manzoni. Tra gli altri nomi anche l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, il fondatore dei City Angels Mario Furlan e la cantante Roberta Branchini.

Per approfondire: Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse