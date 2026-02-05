Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpicaSport
Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva alle ultime tappe. Oggi la torcia ha fatto il suo ingresso nel capoluogo lombardo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Ecco il percorso, gli orari e chi avrà il compito di portarla.
La fiamma nei luoghi più iconici
Milano accoglie la fiamma dei Giochi olimpici invernali, con un itinerario che collega centro storico e periferie e che tocca diversi luoghi iconici della città. Questa mattina la torcia è partita da Sesto San Giovanni e arriva, in serata, alle 19.30, in piazza Duomo. Domani, nel giorno della cerimonia di apertura attraverserà gran parte della città.
Il percorso di oggi, giovedì 5 febbraio
Stamattina la torcia olimpica ha attraversato Sesto San Giovanni. Poi ha fatto il suo ingresso nell’area metropolitana milanese passando per Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate e Pioltello. Poi San Donato Milanese, sede Eni. A partire dalle ore 13.56 la Fiamma è entrata ufficialmente in città: da via Lorenzi, vicino al villaggio olimpico, poi raggiunge la metropolitana di Bolivar, piazza Wagner, Tre Torri, Conciliazione, Sant'Ambrogio, Sforza Policlinico, Porta Venezia e infine l’arrivo in piazza San Babila alle 19. L’ultimo tratto della giornata, di mezzora, porterà la fiamma in piazza Duomo dove alle 19.30 è in programma l’arrivo al celebration venue della 60esima tappa del percorso olimpico.
Il percorso di domani, venerdì 6 febbraio
Nella giornata della cerimonia di apertura, in mattinata la torcia parte da viale Piero e Alberto Pirelli, zona Bicocca, per arrivare alla fermata Zara (M3/M5). Il percorso prosegue verso Cimitero Monumentale, Cairoli, piazza della Scala, piazza Gae Aulenti, Palazzo Lombardia, Stazione Centrale, Corso XXII Marzo e Porta Romana fino all’arrivo in Darsena. Ci sarà quindi un breve tratto sui Navigli, di circa 15 minuti, in canoa. La torcia sarà portata dal campione olimpico Antonio Rossi. Dall’arrivo in Darsena fino all’accensione del braciere, la fiamma verrà riposta e custodita nella sua lanterna.
I tedofori
Oltre ad Antonio Rossi, tra i tedofori annunciati ci sono campioni dello sport e non solo: le ex campionesse di tennis Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, l’astronauta Luca Parmitano e l’influencer Gianluca Torre. Sono stati annunciati anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che sarà tedoforo in zona Sant’Ambrogio e l’ex campionessa olimpica e nuotatrice Federica Pellegrini, attesa in via Manzoni. Tra gli altri nomi anche l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, il fondatore dei City Angels Mario Furlan e la cantante Roberta Branchini.
Chi sono i tedofori di oggi
Secondo le ultime indiscrezioni, ecco una lista di tedofori noti che saranno impegnati oggi sul percorso milanese: Lodovica Comello, Simone Barlaam, Tony Estanguet, Fraser Bullock, Alberto Cova, Carlo Cracco, Sunghoon Park, Gianluca Torre, Tessa Worley, Jessica Fox, Enzo Masiello, Roberta Branchini, Oney Tapia, Dalia Dameno, Cristian Chivu, Luciano Buonfiglio, Alessandro Ossola, Veronica Yoko Plebani, Federico Morlacchi, Emilio Poli, Stefano Travisani, Mahmood, Antonio Tartaglia, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, Nicoletta Manni.
Domani Roberto Bolle
Il 6 febbraio, per l’ultima tappa ci sarà il ballerino Roberto Bolle, brand ambassador di Intesa Sanpaolo, che si esibirà anche a Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi.
Chi saranno gli ultimi tedofori
Ancora riserbo sui nomi degli ultimi tedofori che accenderanno i due grandi bracieri: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina, in piazza Dibona. Tra i nomi che circolano ci sono quelli dell’ex sciatore alpino Alberto Tomba e dell’ex sciatrice alpina Deborah Compagnoni.
Le proteste attese
Non mancheranno anche le proteste, con gli attivisti del comitato che racchiude le realtà contrarie ai Giochi che hanno invitato tutti a esprimere il proprio disappunto con cartelli lungo il tragitto. Oggi pomeriggio, in via Festa del Perdono, nella zona dell'Università Statale, ci sarà anche un presidio simbolico, un appuntamento della campagna 'Show Israel the red card' contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Il giorno dopo ci sarà anche una fiaccolata 'anti olimpica' nel quartiere di San Siro.
