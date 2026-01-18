Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Verona

Prosegue il viaggio della torcia attraverso l’Italia: oggi, domenica 18 gennaio, passa dalla Lombardia al Veneto. La tappa numero 42, infatti, parte da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, e attraversa Desenzano del Garda, nel bresciano. Poi inizia il suo percorso veneto da Peschiera del Garda, tocca Sant’Ambrogio di Valpolicella e arriva a Verona
Prosegue il viaggio attraverso l’Italia della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Oggi, domenica 18 gennaio, la torcia è a Verona per la tappa numero 42.
La Fiamma in Veneto
Oggi, quindi, la Fiamma olimpica passa dalla Lombardia al Veneto: la tappa numero 42, infatti, parte da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, e attraversa Desenzano del Garda, nel bresciano. Poi la torcia inizia il suo percorso in Veneto dal sito patrimonio Unesco di Peschiera del Garda con le opere di difesa veneziane. La staffetta dei tedofori arriva quindi a Sant’Ambrogio di Valpolicella e infine a Verona, città degli innamorati, con l’Arena romana che ospiterà le Cerimonie di Chiusura Olimpica e di Apertura Paralimpica.
La tappa a Verona
Verona, dichiarata patrimonio dell’umanità Unesco per le sue bellezze artistiche e culturali, è la meta conclusiva della giornata. L’ingresso in città della Fiamma è previsto nel pomeriggio, dopo le 17. La torcia attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del comune scaligero. Le vie interessate, come riporta L’Arena, sono: Porta Nuova, circonvallazione Raggio di sole, via del Minatore, via Montanari, via San Fermo, ponte Navi, interrato dell'Acqua morta, vicolo Botte castel San Pietro, scalinata, ponte Pietra, via ponte Pietra, via Duomo, via Arcidiacono Pacifico, ponte Garibaldi, via Bixio, via dei Mille, piazza Vittorio Veneto, via IV Novembre, ponte della Vittoria, via Diaz, via Mazzini, via Cappello, piazza Viviani, piazza Erbe, corso Porta Borsari, corso Cavour, via Scalzi, via della Valverde, corso Porta Nuova, piazza Bra. Il percorso, quindi, interessa gran parte della città e il Comune “ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle iniziative collegate. I provvedimenti, adottati su richiesta della questura di Verona, sono in vigore dalle ore 14 alle ore 20 e interessano alcune vie e piazze del centro storico lungo il percorso della fiaccola”.
La festa in piazza Bra
Il cammino della torcia a Verona, come detto, si conclude in piazza Bra: qui sorge il Coca-Cola Village, epicentro di una festa che mescola musica, sport, intrattenimento e cibo. Il momento culminante è l’arrivo della Fiamma, in serata, all’Arena. Tra i tedofori e le tedofore che portano la torcia lungo le strade della città ci sono anche tre campionesse e un campione veronesi: Sara Simeoni, Paola Pezzo, Elia Viviani ed Elena Cecchini.
Le altre tappe in Veneto
Nei prossimi giorni, poi, la Fiamma tocca anche altre zone della regione: in totale, passa da 45 comuni veneti e da 6 siti Unesco. Tra i comuni ci sono: Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Custoza, Isola della Scala, Soave, Nogara, Legnago, Rovigo, Adria, Monselice, Este, Abano Terme, Vicenza, Schio, Asiago, Bassano del Grappa, Asolo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Cittadella, Padova, Chioggia, Stra, Treviso, Mestre, Venezia, Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Caorle, Belluno, Conegliano Veneto, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Feltre e Trichiana, Farra d'Alpago, Ponte nella Alpi, Vajont/Longarone, Pieve e Tai, Valle di Cadore e San Vito in Cadore. Il 26 gennaio la Fiamma arriva a Cortina d'Ampezzo, nel giorno del 70esimo anniversario dei Giochi del 1956. L'ultima tappa veneta è il 27 gennaio 2026: le Tre Cime di Lavaredo e il Lago di Misurina.
Il viaggio della Fiamma
Il Veneto è la diciannovesima regione a ospitare il passaggio della Fiamma. L’obiettivo ambizioso del viaggio, per diffondere in tutto il Paese lo spirito olimpico, è che la torcia in circa due mesi tocchi tutte le 20 regioni e tutte le 110 province italiane. A portarla - tra tedofori e tedofore - oltre 10mila persone, in un percorso lungo oltre 12mila chilometri. Il viaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è iniziato il 6 dicembre 2025 da Roma e terminerà il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi a Milano.
