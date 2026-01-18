Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Verona

Oggi, quindi, la Fiamma olimpica passa dalla Lombardia al Veneto: la tappa numero 42 , infatti, parte da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, e attraversa Desenzano del Garda, nel bresciano. Poi la torcia inizia il suo percorso in Veneto dal sito patrimonio Unesco di Peschiera del Garda con le opere di difesa veneziane. La staffetta dei tedofori arriva quindi a Sant’Ambrogio di Valpolicella e infine a Verona, città degli innamorati, con l’Arena romana che ospiterà le Cerimonie di Chiusura Olimpica e di Apertura Paralimpica.

La tappa a Verona

Verona, dichiarata patrimonio dell’umanità Unesco per le sue bellezze artistiche e culturali, è la meta conclusiva della giornata. L’ingresso in città della Fiamma è previsto nel pomeriggio, dopo le 17. La torcia attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del comune scaligero. Le vie interessate, come riporta L’Arena, sono: Porta Nuova, circonvallazione Raggio di sole, via del Minatore, via Montanari, via San Fermo, ponte Navi, interrato dell'Acqua morta, vicolo Botte castel San Pietro, scalinata, ponte Pietra, via ponte Pietra, via Duomo, via Arcidiacono Pacifico, ponte Garibaldi, via Bixio, via dei Mille, piazza Vittorio Veneto, via IV Novembre, ponte della Vittoria, via Diaz, via Mazzini, via Cappello, piazza Viviani, piazza Erbe, corso Porta Borsari, corso Cavour, via Scalzi, via della Valverde, corso Porta Nuova, piazza Bra. Il percorso, quindi, interessa gran parte della città e il Comune “ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle iniziative collegate. I provvedimenti, adottati su richiesta della questura di Verona, sono in vigore dalle ore 14 alle ore 20 e interessano alcune vie e piazze del centro storico lungo il percorso della fiaccola”.

La festa in piazza Bra

Il cammino della torcia a Verona, come detto, si conclude in piazza Bra: qui sorge il Coca-Cola Village, epicentro di una festa che mescola musica, sport, intrattenimento e cibo. Il momento culminante è l’arrivo della Fiamma, in serata, all’Arena. Tra i tedofori e le tedofore che portano la torcia lungo le strade della città ci sono anche tre campionesse e un campione veronesi: Sara Simeoni, Paola Pezzo, Elia Viviani ed Elena Cecchini.