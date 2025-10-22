Atp Vienna, Sinner sfida Altmaier. Oggi anche Cobolli e Berrettini

Il numero 2 del mondo, nei sedicesimi del torneo Atp 500 indoor austriaco, gioca nel pomeriggio contro il tedesco. Prima in campo gli altri azzurri: all'ora di pranzo Flavio Cobolli affronta Tomas Machac, Matteo Berrettini se la vede con Alexei Popyrin. Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti si sono qualificati nei giorni scorsi agli ottavi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Vienna è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo, nei sedicesimi del torneo Atp 500 indoor austriaco, gioca nel pomeriggio contro il tedesco Daniel Altmaier. Oggi debuttano anche gli azzurri Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, mentre Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti si sono qualificati nei giorni scorsi agli ottavi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La sfida tra Sinner e Altmaier
La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, numero 51 Atp, si gioca nel pomeriggio, non prima delle 17.30: in palio il passaggio agli ottavi. L’azzurro nei precedenti è in vantaggio 2-1 sul tedesco: l’ultima sfida all'inizio di ottobre, quando Sinner ha battuto Altmaier al torneo di Shanghai. Sinner è il protagonista più atteso del torneo di Vienna. In un'intervista, nei giorni scorsi, ha ricordato: "Nel 2019 partecipai con una wild card. Oggi ho un altro status, ma la stessa voglia di dare il massimo. Vienna è quasi un torneo di casa e quando vengono la famiglia e i miei amici, per me significa molto".
Gli altri italiani in campo oggi
In campo oggi a Vienna altri due tennisti azzurri. Intorno alle 13 Flavio Cobolli affronta al primo turno il ceco Tomas Machac, che ha vinto tutti e tre i precedenti. Verso le 13.30, poi, Matteo Berrettini gioca contro l'australiano Alexei Popyrin: nei precedenti è avanti l’azzurro, ma Popyrin ha vinto l’ultima sfida nel 2024. Nei giorni scorsi si sono già qualificati agli ottavi altri due italiani: lunedì Matteo Arnaldi ha battuto l'americano Aleksandar Kovacevic col punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 49 minuti di gioco; martedì Lorenzo Musetti ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic (ripescato come lucky loser dopo la rinuncia improvvisa del greco Stefanos Tsitsipas) col punteggio di 6-4, 6-3.
Le partite e i risultati degli italiani
- Machac (Cze) - COBOLLI (Ita): ore 13
- Popyrin (Aus) - BERRETTINI (Ita): ore 13.30
- SINNER (Ita) - Altmaier (Ger): non prima delle 17.30
