Padel, quanto costa diventare atleta professionista

Introduzione

Stando ai dati del Report 2024 diffusi dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), i due sport attirano ogni anno in Italia circa 6,5 milioni di praticanti e 18,3 milioni di appassionati. Ispirata anche dai successi internazionali di campioni come Jannik Sinner a Jasmine Paolini, la passione per la racchetta fa sentire il suo peso crescente anche in termini di impatto economico. Secondo i dati della Fitp, ammonta a 8,1 miliardi di euro il giro d'affari che ruota intorno all'industria di tennis e padel.