Weebora raccoglie 1,3 mln nel primo round: turismo sportivo e padel

La startup italiana chiude un pre-seed per espandere il primo marketplace internazionale dedicato ai viaggi sportivi nel mondo del padel. Obiettivo: 10 milioni di euro in transazioni entro tre anni.

Weebora, startup italiana nata nel 2024, ha annunciato la chiusura del suo primo round di investimento pre-seed, raccogliendo 1,3 milioni di euro. Si tratta del primo marketplace internazionale interamente dedicato al turismo sportivo nel padel, disciplina in piena espansione in tutto il mondo. L’azienda si posiziona come piattaforma di riferimento per viaggiatori attivi e appassionati, offrendo pacchetti ed esperienze in collaborazione con club, academy e resort specializzati.

Tecnologia, brand e partnership strategiche

I fondi raccolti verranno utilizzati per potenziare lo sviluppo tecnologico della piattaforma, ampliare le partnership con destinazioni esclusive e rafforzare la presenza globale del brand. Tra le collaborazioni già attive figurano Premier Padel, la Federación Internacional de Pádel e le principali academy internazionali come Rafa Nadal Academy e Paquito Navarro Academy. Weebora gestisce esperienze in quattro lingue e cinque valute, integrando viaggio, sport e intrattenimento.

Obiettivi ambiziosi e visione internazionale

“Questo round ci permette di crescere in modo strutturato e sostenibile”, afferma Fabio Zecchini, CEO e fondatore. “Puntiamo a raggiungere 10 milioni di euro in transazioni entro tre anni e una community da 1 milione di utenti”. Weebora punta anche a espandere il modello verso altre verticali sportive, cogliendo il trend di un turismo sempre più legato al benessere e all’attività fisica: secondo i dati internazionali, l’80% dei viaggiatori oggi sceglie mete che includono esperienze sportive.