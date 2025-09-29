Atp Pechino, quarti: Sinner contro Marozsan. A Jannik il 1° set. LIVE

Atp Pechino, Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. A Jannik il 1° set. LIVESport
Continua l’Atp 500 di Pechino. Ai quarti Jannik Sinner affronta Fabian Marozsan per un posto in semifinale: il match dell’azzurro numero 2 del mondo contro l’ungherese numero 57 del ranking è in corso ora sul campo Centrale. Il torneo è in diretta su Sky.
La sfida tra Sinner e Marozsan
Tra Sinner e Marozsan c’è un solo precedente: nel 2024, al secondo turno del torneo di Halle, ha vinto l’azzurro con il punteggio 6-4, 6-7, 6-3.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa