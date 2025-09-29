Atp Pechino, quarti: Sinner contro Marozsan. A Jannik il 1° set. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Pechino, Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. A Jannik il 1° set. LIVE

Sport
©Ansa

Il match dell’azzurro numero 2 del mondo contro l’ungherese numero 57 del ranking è in corso ora sul campo Centrale. Il torneo è in diretta su Sky

Continua l’Atp 500 di Pechino. Ai quarti Jannik Sinner affronta Fabian Marozsan per un posto in semifinale: il match dell’azzurro numero 2 del mondo contro l’ungherese numero 57 del ranking è in corso ora sul campo Centrale. Il torneo è in diretta su Sky.

La sfida tra Sinner e Marozsan

Tra Sinner e Marozsan c’è un solo precedente: nel 2024, al secondo turno del torneo di Halle, ha vinto l’azzurro con il punteggio 6-4, 6-7, 6-3.

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

