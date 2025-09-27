Atp Pechino, Jannik Sinner sfida Terence Atmane: in corso 1° set. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Pechino, Jannik Sinner sfida Terence Atmane: in corso 1° set. In palio posto ai quarti

Sport
©Ansa

Agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino, il campione azzurro sta affrontando il francese numero 68 del ranking. Tra di loro un solo precedente: poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, ha vinto l’altoatesino. Italiani impegnati oggi anche nei doppi: avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminata la coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta su Sky

ascolta articolo

Continua l’Atp 500 di Pechino. Oggi in campo Jannik Sinner, numero 2 al mondo dopo la sconfitta in finale Us Open contro Carlos Alcaraz: il tennista azzurro sta affrontando agli ottavi di finale il francese Terence Atmane. In campo in Cina anche il doppio femminile e maschile: avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminata la coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta su Sky.

La sfida tra Sinner e Atmane

Sinner e Atmane, numero 68 del ranking, si sfidano per un posto ai quarti di finale. Tra di loro c’è un solo precedente: poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati vinta dall’azzurro in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2. All’esordio in Cina, Sinner ha battuto il croato Marin Cilic (6-2, 6-2), mentre Atmane ha sconfitto il cinese Zhang. Ai quarti, chi vince tra Sinner e Atmane affronterà il francese Alexandre Muller.

I doppi

Oggi sono scesi in campo in Cina anche i doppi. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il primo turno del Wta 1000 di Pechino contro Irina Kromacheva e Aldila Sutjiadi. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, invece, hanno perso contro Julian Cash e Llyod Glasspool nel primo turno dell’Atp 500.

Vedi anche

Atp Pechino, Sinner batte Cilic in due set e vola agli ottavi

Gli italiani e le italiane in campo oggi

  • Jannik Sinner vs Terence Atmane, 2° turno ATP 500 di Pechino: in corso
  • Flavio Cobolli/Lorenzo Sonego vs Julian Cash/Llyod Glasspool, 1° turno Atp 500 Pechino: 5-7, 0-6
  • Sara Errani/Jasmine Paolini vs Irina Kromacheva/Aldila Sutjiadi, 1° turno Wta 1000 Pechino: 6-3, 6-2
Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

Vedi anche

Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/46
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Atp Pechino, Jannik Sinner sfida Terence Atmane: in corso 1° set. LIVE

Sport

Agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino, il campione azzurro sta affrontando il francese...

MotoGp Giappone, Bagnaia in pole e Marquez parte terzo

Sport

Pole record a Motegi con un giro sotto l’1’43” che vale la prima casella in griglia. In terza...

F1, Hamilton in ansia per la salute del suo cane: salta test Mugello

Sport

Tempo fa il pilota della Rossa aveva raccontato che Roscoe, con lui dal 2013, soffre di una...

Milano-Cortina 2026: Lauro, Pennetta e Bagnaia i primi tedofori

Sport

 Insieme a loro anche Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone: questi i...

Basket, Achille Polonara rassicura: "Trapianto fatto, tutto ok"

Sport

Lo ha confermato lo stesso cestista azzurro sui social. L'operazione è stata possibile anche...

Sport: I più letti