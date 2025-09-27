Atp Pechino, Jannik Sinner sfida Terence Atmane: in corso 1° set. LIVE

Atp Pechino, Jannik Sinner sfida Terence Atmane: in corso 1° set. In palio posto ai quartiSport
Agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino, il campione azzurro sta affrontando il francese numero 68 del ranking. Tra di loro un solo precedente: poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, ha vinto l’altoatesino. Italiani impegnati oggi anche nei doppi: avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminata la coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta su Sky
Continua l’Atp 500 di Pechino. Oggi in campo Jannik Sinner, numero 2 al mondo dopo la sconfitta in finale Us Open contro Carlos Alcaraz: il tennista azzurro sta affrontando agli ottavi di finale il francese Terence Atmane. In campo in Cina anche il doppio femminile e maschile: avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminata la coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta su Sky.
La sfida tra Sinner e Atmane
Sinner e Atmane, numero 68 del ranking, si sfidano per un posto ai quarti di finale. Tra di loro c’è un solo precedente: poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati vinta dall’azzurro in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2. All’esordio in Cina, Sinner ha battuto il croato Marin Cilic (6-2, 6-2), mentre Atmane ha sconfitto il cinese Zhang. Ai quarti, chi vince tra Sinner e Atmane affronterà il francese Alexandre Muller.
I doppi
Oggi sono scesi in campo in Cina anche i doppi. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il primo turno del Wta 1000 di Pechino contro Irina Kromacheva e Aldila Sutjiadi. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, invece, hanno perso contro Julian Cash e Llyod Glasspool nel primo turno dell’Atp 500.
Gli italiani e le italiane in campo oggi
- Jannik Sinner vs Terence Atmane, 2° turno ATP 500 di Pechino: in corso
- Flavio Cobolli/Lorenzo Sonego vs Julian Cash/Llyod Glasspool, 1° turno Atp 500 Pechino: 5-7, 0-6
- Sara Errani/Jasmine Paolini vs Irina Kromacheva/Aldila Sutjiadi, 1° turno Wta 1000 Pechino: 6-3, 6-2
