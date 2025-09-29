Serie A, il Parma batte il Torino 2-1. Ora Genoa-Lazio. HIGHLIGHTS

Si chiude con gli ultimi due match la 5^ giornata di Serie A. Il Parma ha vinto in casa contro il Torino per 2-1. Dalle 20.45 il Genoa ospita la Lazio. Dopo i pareggi di Como-Cremonese (1-1) e Juventus Atalanta (1-1) e la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0 di sabato, il turno è proseguito domenica con altre cinque partite: il Sassuolo ha vinto in casa contro l'Udinese per 3-1, Roma-Verona è terminata 2-0 e Pisa-Fiorentina 0-0, poi il Lecce ha pareggiato 2-2 contro il Bologna e a San Siro il big match Milan-Napoli è stato vinto 2-1 dai rossoneri (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).