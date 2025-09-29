Serie A, il Parma batte il Torino 2-1. Ora Genoa-Lazio. HIGHLIGHTS

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, il Parma batte il Torino 2-1. Ora in campo Genoa-Lazio. HIGHLIGHTS

Sport
©Ansa

La 5^ giornata di campionato termina oggi con altri due match. Al Tardini doppietta di Pellegrino e gol di Ngonge

Si chiude con gli ultimi due match la 5^ giornata di Serie A. Il Parma ha vinto in casa contro il Torino per 2-1. Dalle 20.45 il Genoa ospita la Lazio. Dopo i pareggi di Como-Cremonese (1-1) e Juventus Atalanta (1-1) e la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0 di sabato, il turno è proseguito domenica con altre cinque partite: il Sassuolo ha vinto in casa contro l'Udinese per 3-1, Roma-Verona è terminata 2-0 e Pisa-Fiorentina 0-0, poi il Lecce ha pareggiato 2-2 contro il Bologna e a San Siro il big match Milan-Napoli è stato vinto 2-1 dai rossoneri (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Parma-Torino, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Al Tardini la prima chance è per Ngonge, ma Suzuki dice no. Al 31' rigore per il Parma per un tocco di mano di Ismajli: calcia Pellegrino e non sbaglia. Nella ripresa al 50' il Torino trova il pareggio con un gol di Ngonge servito da Coco. Poi ci provano Casadei e Keita. Al 72' Israel salva i granata su un quasi autogol di Maripan, pochi istanti dopo il Parma ritrova il vantaggio con la doppietta di Pellegrino.

Il tabellino di Parma-Torino 2-1

36' Rig. e 72' Pellegrino (P), 50' Ngonge (T)

 

PARMA (3-4-2-1): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi, Bernabè (36' st Estevez), Keita, Valeri, Oristanio (12' st Benedyczak), Cutrone (36' st Sorensen), Pellegrino (46' st Djuric). All.: Cuesta

 

TORINO (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripan, Ismajli (32' st Adams), Lazaro, Casadei, Asslani (25' st Tameze), Nkounkou (25' st Biraghi), Ngonge, Vlasic (43' st Aboukhlal), Simeone (43' st Njie). All.: Baroni

 

Ammoniti: Ndiaye, Ngonge, Pellegrino, Njie, Delprato per gioco falloso; Nkounkou e Baroni per comportamento non regolamentare. 

Addio a Carlo Sassi, il padre della moviola e del calcio in fotogrammi

