Atp Pechino 2025, sorteggio tabellone: per Sinner esordio contro Cilic

L’altoatesino, reduce dalla sconfitta in finale a Flushing Meadows, debutta al China Open (Atp 500) contro il croato. Andando avanti, possibili incroci con Khachanov ai quarti e uno tra De Minaur o Mensik in semifinale. Musetti affronterà al primo turno Mpetshi Perricard. Cobolli pesca Rublev mentre Sonego se la vedrà con Zverev. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre all’1 ottobre

È stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Pechino. Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo la sconfitta in finale agli Us Open, al primo turno se la vedrà contro il croato Marin Cilic, n. 59 al mondo. L’azzurro è testa di serie numero 1 del torneo asiatico e difende la finale persa l'anno scorso contro Alcaraz (invece nel 2024 aveva trionfato contro Medvedev). Il tennista italiano affronta un avversario che ha sfidato solo una volta in passato, in Coppa Davis nel 2021 (vinse l’altoatesino in tre set). Sinner, nella sua parte di tabellone ha insidie come Khachanov, che potrebbe trovare ai quarti di finale, De Minaur e Mensik (uno dei due potrebbe trovarlo in semifinale). Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre all’1 ottobre.