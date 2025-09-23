Atp Pechino 2025, sorteggio tabellone: per Sinner esordio contro Cilic

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Pechino 2025, il sorteggio del tabellone: per Sinner esordio contro Cilic

L’altoatesino, reduce dalla sconfitta in finale a Flushing Meadows, debutta al China Open (Atp 500) contro il croato. Andando avanti, possibili incroci con Khachanov ai quarti e uno tra De Minaur o Mensik in semifinale. Musetti affronterà al primo turno Mpetshi Perricard. Cobolli pesca Rublev mentre Sonego se la vedrà con Zverev. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre all’1 ottobre

È stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Pechino. Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo la sconfitta in finale agli Us Open, al primo turno se la vedrà contro il croato Marin Cilic, n. 59 al mondo. L’azzurro è testa di serie numero 1 del torneo asiatico e difende la finale persa l'anno scorso contro Alcaraz (invece nel 2024 aveva trionfato contro Medvedev). Il tennista italiano affronta un avversario che ha sfidato solo una volta in passato, in Coppa Davis nel 2021 (vinse l’altoatesino in tre set). Sinner, nella sua parte di tabellone ha insidie come Khachanov, che potrebbe trovare ai quarti di finale, De Minaur e Mensik (uno dei due potrebbe trovarlo in semifinale). Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre all’1 ottobre.

Gli altri italiani

Lorenzo Musetti è invece nella parte bassa del tabellone. Il toscano, n. 4 del seeding, all’esordio se la vedrà con Giovanni Mpetshi Perricard, che ha già sconfitto quest'anno a Flushing Meadows. Andando avanti nel torneo potrebbe incontrare Bublik al secondo turno e Rublev ai quarti. Proprio il russo sarà impegnato al primo turno contro un altro italiano, Flavio Cobolli. Infine Lorenzo Sonego ha pescato all’esordio la testa di serie numero 2 del torneo, Sascha Zverev.

Cobolli: "Grazie ai miei genitori, mi hanno permesso di sbagliare"

Atp Pechino 500, il primo turno degli italiani

  • (1) SINNER (Ita) vs Cilic (Cro)
  • (4) MUSETTI (Ita) vs Mpetshi Perricard (Fra)
  • COBOLLI (Ita) vs (6) Rublev
  • SONEGO (Ita) vs (2) Zverev (Ger)

I potenziali quarti di finale

  • (1) SINNER (Ita) vs (5) Khachanov
  • (3) De Minaur (Aus) vs (7) Mensik (Cze)
  • (6) Rublev vs (4) MUSETTI (Ita)
  • (8) Medvedev vs (2) Zverev (Ger)

Tennis, ranking Atp: la classifica ufficiale. Alcaraz torna numero 1
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Sport: I più letti