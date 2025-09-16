Esplora tutte le offerte Sky
Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino morto dopo un incidente in Cile

10 foto

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile il 6 settembre per allenarsi sulla neve insieme agli altri velocisti. Lo sciatore alpino ha esordito in Coppa Europa nel dicembre del 2017. La sua prima vittoria nel circuito superG risale al novembre 2021 a Zinal, in Svizzera 

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

