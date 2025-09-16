Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile il 6 settembre per allenarsi sulla neve insieme agli altri velocisti. Lo sciatore alpino ha esordito in Coppa Europa nel dicembre del 2017. La sua prima vittoria nel circuito superG risale al novembre 2021 a Zinal, in Svizzera