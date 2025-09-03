Esplora tutte le offerte Sky
Tennis, Us Open 2025: le partite in programma oggi

©Getty

Attesa per il derby italiano che si disputerà in nottata, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel mentre, oggi va in scena la sfida tra Auger-Aliassime e De Minaur. In semifinale ci sono già Djokovic, che ha battuto Fritz, e Alcaraz, che ha superato Lehecka. Nel doppio femminile occhi puntati sulla coppia Paolini/Errani che cerca un posto in finale. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Sale l’attesa per il derby italiano ai quarti degli Us Open, che si disputerà in nottata, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel mentre, oggi va in scena la sfida, dal tardo pomeriggio, tra Auger-Aliassime e De Minaur. In semifinale, intanto, ci sono già Djokovic, che ha battuto Fritz, e Alcaraz, che ha superato Lehecka: i due si affronteranno per un posto nella finale dell’ultimo slam di stagione. Nel doppio femminile stasera occhi puntati sulla coppia Paolini/Errani che scende in campo per disputare la semifinale contro Dabrowski/Routliffe. Nel singolare femminile si disputa invece, in serata, la sfida tra Anisimova e Swiatek, mentre nella notte sarà il turno di Muchova-Osaka. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

I match di oggi

  • ore 17.30: AUGER-AL. (Can) - DE MINAUR (Aus)
  • non prima delle 19: ANISIMOVA (Usa) - SWIATEK (Pol)
  • non prima delle 23: PAOLINI/ERRANI (Ita) - DABROWSKI (Can)/ROUTLIFFE (Nz)
  • ore 1: MUCHOVA (Cze) - OSAKA (Jpn)
  • a seguire: SINNER (Ita) - MUSETTI (Ita)

US Open, Sinner contro Musetti ai quarti: quando e dove vederla
©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo.

