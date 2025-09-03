Tennis, Us Open 2025: le partite in programma oggi

Attesa per il derby italiano che si disputerà in nottata, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel mentre, oggi va in scena la sfida tra Auger-Aliassime e De Minaur. In semifinale ci sono già Djokovic, che ha battuto Fritz, e Alcaraz, che ha superato Lehecka. Nel doppio femminile occhi puntati sulla coppia Paolini/Errani che cerca un posto in finale. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Sale l’attesa per il derby italiano ai quarti degli Us Open, che si disputerà in nottata, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel mentre, oggi va in scena la sfida, dal tardo pomeriggio, tra Auger-Aliassime e De Minaur. In semifinale, intanto, ci sono già Djokovic, che ha battuto Fritz, e Alcaraz, che ha superato Lehecka: i due si affronteranno per un posto nella finale dell’ultimo slam di stagione. Nel doppio femminile stasera occhi puntati sulla coppia Paolini/Errani che scende in campo per disputare la semifinale contro Dabrowski/Routliffe. Nel singolare femminile si disputa invece, in serata, la sfida tra Anisimova e Swiatek, mentre nella notte sarà il turno di Muchova-Osaka. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.