Tennis, Us Open 2025: le partite in programma oggi

Sale l’attesa per il derby italiano ai quarti degli Us Open, che si disputerà in nottata, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel mentre, oggi va in scena la sfida, dal tardo pomeriggio, tra Auger-Aliassime e De Minaur. In semifinale, intanto, ci sono già Djokovic, che ha battuto Fritz, e Alcaraz, che ha superato Lehecka: i due si affronteranno per un posto nella finale dell’ultimo slam di stagione. Nel doppio femminile stasera occhi puntati sulla coppia Paolini/Errani che scende in campo per disputare la semifinale contro Dabrowski/Routliffe. Nel singolare femminile si disputa invece, in serata, la sfida tra Anisimova e Swiatek, mentre nella notte sarà il turno di Muchova-Osaka. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
I match di oggi
- ore 17.30: AUGER-AL. (Can) - DE MINAUR (Aus)
- non prima delle 19: ANISIMOVA (Usa) - SWIATEK (Pol)
- non prima delle 23: PAOLINI/ERRANI (Ita) - DABROWSKI (Can)/ROUTLIFFE (Nz)
- ore 1: MUCHOVA (Cze) - OSAKA (Jpn)
- a seguire: SINNER (Ita) - MUSETTI (Ita)
