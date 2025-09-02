Esplora tutte le offerte Sky
Tennis, Us Open 2025: le partite in programma oggi

Sport
Ansa/Getty

 Lo spagnalo Alcaraz affronta Jiri Lehecka per provare ad assicurarsi un posto in semifinale. In serata, nel doppio femminile, torna in campo, nei quarti, la coppia azzurra Errani/Paolini che affronta Muhammad/Schuurs. Intanto avanzano Sinner e Musetti che si affronteranno al prossimo turno

In attesa del derby italiano ai quarti, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che andrà in scena mercoledì 3 settembre, agli Us Open 2025 oggi ci sono altre sfide importanti. Scende infatti in campo Carlos Alcaraz: lo spagnolo n.2 del mondo affronta Jiri Lehecka (n.21) per provare ad assicurarsi un posto in semifinale. Questa notte, invece, andrà in scena l'altro match in programma, che vede sull'Arthur Ashe l'incontro tra Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Mentre nel femminile in programma per oggi c’è la sfida tra la statunitense Pegula e la ceca Krejicikova. In nottata sarà poi la volta del match Sabalenka-Vondrousova. Nel doppio femminile, stasera, torna in campo la coppia azzurra Errani/Paolini che affronta la coppia Muhammad/Schuurs per cercare l’accesso alla semifinale. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

In attesa della sfida Sinner-Musetti

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre sia Sinner che Musetti si sono qualificati per i quarti di finale di questo ultimo slam di stagione. Sinner ha battuto Bublik, mentre Musetti si è imposto su Munar. Ieri si è giocato anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sono stati eliminati.

epa12308708 Jannik Sinner (C) of Italy talks with medical staff before retiring due to illness at 0-5 in the first set against Carlos Alcaraz of Spain during the Men's Final of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 18 August 2025. EPA/MARK LYONS

Approfondimento

Sinner, a rischio vetta del ranking. Cosa può succedere agli Us Open
