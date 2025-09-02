Tennis, Us Open 2025: le partite in programma oggi

In attesa del derby italiano ai quarti, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che andrà in scena mercoledì 3 settembre, agli Us Open 2025 oggi ci sono altre sfide importanti. Scende infatti in campo Carlos Alcaraz: lo spagnolo n.2 del mondo affronta Jiri Lehecka (n.21) per provare ad assicurarsi un posto in semifinale. Questa notte, invece, andrà in scena l'altro match in programma, che vede sull'Arthur Ashe l'incontro tra Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Mentre nel femminile in programma per oggi c’è la sfida tra la statunitense Pegula e la ceca Krejicikova. In nottata sarà poi la volta del match Sabalenka-Vondrousova. Nel doppio femminile, stasera, torna in campo la coppia azzurra Errani/Paolini che affronta la coppia Muhammad/Schuurs per cercare l’accesso alla semifinale. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

In attesa della sfida Sinner-Musetti

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre sia Sinner che Musetti si sono qualificati per i quarti di finale di questo ultimo slam di stagione. Sinner ha battuto Bublik, mentre Musetti si è imposto su Munar. Ieri si è giocato anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sono stati eliminati.